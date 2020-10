Après un an de boycott, la Chine va diffuser le Game 5 des Finals

Il y a un an, le tweet de Daryl Morey en soutien aux manifestants de Hong Kong faisait basculer les relations entre la NBA et la Chine dans une crise sans précédent.

Quatre jours plus tard, et après le refus Adam Silver de punir le GM des Rockets, la chaîne CCTV annonçait le boycott du double affrontement de présaison entre les Nets et les Lakers sur le sol chinois.

Le début de l’écran noir pour la NBA sur la télévision centrale de Chine, qui ne diffusera plus un seul match jusqu’à l’arrêt de la saison et même à la reprise. Seul moyen pour les fans chinois de voir des matches, le streaming via l’opérateur Tencent, mais sans les Rockets. Avec à la clé une perte de revenus estimée à 200 millions de dollars.

Sauf qu’à la surprise générale, CCTV annonce que le Game 5 des Finals sera diffusé ce soir, rapporte ESPN.

La chaîne explique notamment que les vœux de la NBA lors de la fête nationale le 1er octobre dernier ont été appréciés, ainsi que le don d’un million de dollars de la grande ligue pour lutter contre la pandémie. Sans oublier la nomination en mai dernier du fils du fondateur de CCTV comme responsable des opération chinoises de la NBA.

Un coup de chaud dans cette guerre froide entre les deux camps.