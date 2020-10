Pour Anthony Davis, un titre récompensera bien mieux Rob Pelinka que le trophée de dirigeant de l’année

« Il faudrait demander à ceux qui votent. » Déjà très remonté après les votes pour le trophée de MVP, LeBron James n’a pas voulu s’étendre sur la 7e place de son GM, Rob Pelinka, au vote pour le titre de dirigeant de l’année.

Son coéquipier Anthony Davis, qu’il considère toujours comme le meilleur défenseur de l’année malgré le sacre de Giannis Antetokounmpo, s’est montré plus expansif.

Rob Pelinka ? « Un super GM, un super dirigeant. Toute la franchise et moi savons le travail qu’il a accompli pour construire cette équipe, pour jouer le titre et n’en être qu’à une victoire. Je sais que ces récompenses n’ont pas d’importance pour lui ; les championnats en ont. […] Une fois que nous aurons terminé notre travail et fait ce que nous sommes censés faire, je pense que personne ne s’intéressera au dirigeant de l’année. »

Il sera difficile, en cas de titre des Lakers, de ne pas repenser à cet échange avec les Pelicans, qui a permis l’arrivée de ce même « AD » et ainsi de faire rentrer les Angelenos dans une autre dimension. Après avoir assez douloureusement pris la succession de Magic Johnson, Rob Pelinka restera l’homme de ce transfert, côté dirigeants.

Quelques jours après l’arrivée d’Anthony Davis, le GM avait d’ailleurs assuré que cette saison, ce serait le titre ou rien pour les Lakers. Et c’est ce qui les attend peut-être dans les heures à venir.

« Ce serait encore plus spécial de le gagner maintenant que je sais qu’il est arrivé en septième position en obtenant un seul vote pour la première place, » poursuit l’intérieur. « C’est un peu ce qui m’est arrivé cette année avec le titre de défenseur de l’année, LeBron avec le MVP, et maintenant Rob avec ce trophée-là. Mais si nous gagnons un match de plus, alors personne ne va se soucier de ces récompenses. Nous serons tous champions. »

« Je ne crois pas que les gens vont se souvenir autant des distinctions individuelles que des titres et c’est notre état d’esprit, il suffit d’aller sur le terrain et de gagner », termine Anthony Davis.