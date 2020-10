Dirigeant de l’année : Lawrence Frank, le président des Clippers, récompensé

Les votants ayant rendu leur copie en fin de saison régulière, en ne tenant compte que des résultats avant l’interruption de la saison, il y a forcément un sentiment étrange lors de l’annonce des trophées de cette campagne.

Surtout qu’après avoir beaucoup déçu en playoffs, les Clippers sont à l’honneur. Après Montrezl Harrell, nommé « joueur le plus combatif », c’est son président, Lawrence Frank, qui récupère le trophée du meilleur dirigeant. Avec 61 points, il devance Sam Presti (Oklahoma City) et Pat Riley (Miami), qui ont obtenu 41 et 39 points.

Sur le papier, Lawrence Frank avait en effet abattu un gros travail, récupérant Kawhi Leonard et Paul George l’été passé puis montant une vraie armada autour d’eux (Lou Williams, Montrezl Harrell, Patrick Beverley, Marcus Morris, JaMychal Green, Landry Shamet, Reggie Jackson, Joakim Noah…). Sauf que ça n’a jamais réellement pris et que ça a même coûté sa place à Doc Rivers, qui n’a jamais réussi à créer une alchimie dans ce groupe dense.

À noter d’ailleurs en comparaison l’étonnante 7e place de Rob Pelinka, le GM des Lakers, qui n’a récolté que 14 points alors qu’il a quand même de son côté récupéré Anthony Davis l’été dernier.