Les grands matches de playoffs et de Finals lui manquaient, alors qu’il voyait une partie de la NBA finir la saison dans la « bulle » de Disney World. Stephen Curry, lui, était exclu de cette reprise après la saison ratée des Warriors.

Néanmoins, alors que cette aventure va bientôt prendre fin, d’ici quelques jours avec la fin des Finals, le meneur des Warriors est admiratif du déroulé des événements. Les matches ont eu lieu et il n’y a pas eu de cas de Covid-19 à l’intérieur du dispositif. Que demander de plus ?

« Rien que de savoir qu’ils ont passé presque trois mois avec 22 équipes là-bas, avec l’organisation que ça demande et qu’ils arrivent à la fin de tout ça, c’est assez incroyable », déclare-t-il au Bleacher Report. « Je l’ai dit à Adam Silver et aux équipes de la NBA : c’est un incroyable exploit d’avoir monté cette bulle. Et ça a fonctionné. »

La NBA a également pu finir sa saison en réussissant à satisfaire l’envie des joueurs de porter un message pour plus de justice sociale, suite à la mort de George Floyd en mai, puis aux coups de feu contre Jacob Blake pendant les playoffs. Là encore, le MVP 2015 et 2016 tire son chapeau à la ligue.

« C’est génial de voir que tout le monde était d’accord. Je sais les sacrifices que les joueurs ont été obligés de faire pour remettre du basket à la télévision. Et pas seulement au niveau sportif, mais aussi avec ce qu’ils ont défendu en matière de justice sociale, en parlant pour ceux qui n’ont pas la parole, en utilisant cette plateforme. Je suis vraiment fier de tout ceux qui ont participé pour que cela devienne possible. »