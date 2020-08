Violences policières : en raison du boycott des joueurs, la NBA reporte tous les matches de la nuit !

Parce que les discours et les slogans ne changent rien, et parce qu’un homme noir, Jacob Blake, est depuis dimanche paralysé, entre la vie et la mort, après s’être fait tirer dessus dans le dos par des policiers, les joueurs NBA ont décidé de frapper un grand coup mercredi soir en boycottant les rencontres. Après les Bucks vers 22h00, ce sont les Rockets et le Thunder qui ont annoncé vers 23h00 qu’ils boycottaient leur match prévu dans la nuit.

Dans la foulée, CNN a carrément annoncé que la NBA avait décidé de reporter tous les matches, et la ligue a officialisé l’information quelques minutes plus tard, précisant que la décision avait été pris en commun accord avec l’union des joueurs, et que les matches seraient reprogrammés plus tard. Les Lakers et les Blazers ne joueront pas non plus cette nuit, mais leur forfait avait été annoncé quelques minutes auparavant.

La NBA à l’arrêt

On peut s’attendre à ce que les trois matches prévus jeudi soir soient aussi reportés en raison du boycott des joueurs, d’autant que les Raptors et les Celtics avaient prévenu qu’ils envisageaient de ne pas jouer. Il s’agit d’un mouvement général et toutes les équipes et tous les joueurs y participent.

Du côté des Bucks, à l’origine du boycott, et impliqués directement par le fait que la bavure policière a eu lieu dans le Wisconsin, on explique que ce mouvement pourrait durer plusieurs jours en fonction du dialogue et des réactions des autorités judiciaires et politiques. Les joueurs ont d’ailleurs prévu de se réunir dans la soirée pour évoquer les prochaines étapes de leur protestation.

Pour l’instant, il n’est pas question de quitter la « bulle » et de mettre un terme à la saison, mais ESPN explique que la ligue a clairement été surprise par la décision des Bucks, un boycott semblant encore lointain dans la journée.