Avec aucun cas de Covid-19 en trois mois et malgré l’épisode du boycott des Bucks puis de la ligue, la reprise de la saison dans la « bulle » aura été un franc succès. Un modèle du genre même. La NBA a clairement réussi son pari et elle le doit en partie à Byron Spruell.

Le président des opérations de la NBA est l’architecte de cette organisation, avec les 22 équipes réunies dans une « bulle » à Disney World. Le défi était énorme, les risques tout autant et à quelques jours de la fin des Finals, il peut se réjouir du chemin parcouru.

« Le plus grand challenge, c’était que tout le monde soit sur la même longueur d’onde », explique-t-il à The Undefeated. « En interne, avec l’équipe de direction et toute l’organisation de la NBA, comme en externe, avec toutes les parties prenantes qui doivent être bien en place pour que cela fonctionne. »

Quelle est la plus grande réussite après presque trois mois d’aventure ? « Si je suis honnête avec vous, le play-in », répond Byron Spruell. « On a beaucoup réfléchi à l’avenir du basket, à quoi certains éléments allaient ressembler, en terme de classement et de conférence. Et parmi ces sujets de réflexion, il y avait le play-in. Donc faire partie de ce moment historique, qui était une première, c’était plutôt agréable. »

Au point de penser, comme Adam Silver, que ce barrage pourrait avoir sa place à l’avenir dans l’organisation classique de la saison régulière NBA ?

« On doit examiner toutes les données. Je l’espère, mais je ne peux pas l’affirmer. Je pense que ça a bien fonctionné dans cet environnement et j’espère qu’il y a quelque chose qu’on pourra regarder à l’avenir. On va continuer d’analyser les choses et voir si c’est un élément qui peut perdurer. »