Si cela n’a pas fait recette à l’Est, l’introduction du « play-in » à l’Ouest a été une réussite. Les équipes concernées ont lutté jusqu’au bout, la dernière soirée a été à suspense et avant de se lancer dans les playoffs, il y aura un premier frisson avec les Grizzlies et les Blazers.

De quoi ravir Adam Silver, qui a cette idée d’instaurer un tournoi entre les derniers qualifiés depuis longtemps. Cela lui donne donc l’envie de conserver ce match de barrage pour la suite.

« Je le vois comme quelque chose qu’on pourrait garder à l’avenir », annonce-t-il à Sports Illustrated. « On le sait, j’en parle depuis longtemps. C’est une opportunité pour faire en sorte qu’on s’y habitue. Je ne sais pas s’il faut ou non conserver ce format, mais j’aimerais que ça reste. »

Cette idée de barrage a effectivement permis à des équipes comme San Antonio ou Phoenix, pourtant très loin au classement, de finir fort la saison.

Sans cette perspective, elles n’auraient sans doute pas été aussi impliquées et c’est peut-être une solution pour garder un brin de compétitivité jusqu’à la fin de la saison. Et ainsi éviter plusieurs semaines de matches sans intérêt, ou que certaines équipes lâchent totalement et faussent la fin de saison régulière avec des mises au repos.

Néanmoins, certaines voix sont contre. Même s’il reconnait l’aspect excitant de ces matches de barrage, Brett Brown estime que « 82 matches suffisent pour justifier ou non » une présence en playoffs.

Se pose aussi la question de l’équité puisque le dernier qualifié pour les playoffs jouera alors systématiquement un match, deux parfois, de plus que le premier de la conférence…