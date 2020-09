Les Lakers avancent malgré l’absence d’Avery Bradley

À l’issue de la finale de conférence, certains se demandaient si les Nuggets auraient pu faire encore plus fort avec Will Barton. Et d’autres s’empressaient de rétorquer que les Lakers ont eux aussi dû composer dans ces playoffs sans l’un de leurs titulaires : Avery Bradley.

Le chien de garde a préféré rester avec son épouse et ses trois enfants cet été. Notamment auprès de son petit dernier, Liam, qui souffre de problèmes respiratoires. On s’interrogeait alors à l’époque sur la façon dont les Angelenos allaient compenser ce forfait, notamment sur le plan défensif.

Frank Vogel a récemment rappelé son importance pour l’équipe, et pas seulement de ce côté du terrain. Selon le coach, les Lakers sont restés « vraiment solides en défense », en référence à la 5e place des Lakers au « Defensive Rating » dans ces playoffs (107.8 points encaissés sur 100 possessions contre 106.1 en saison régulière).

« Mais (Avery Bradley) est un two-way player », poursuit le coach. « Ce qu’il a mis sur la table en attaque, en particulier les quatre à six dernières semaines (avant la suspension du championnat), a vraiment apporté une puissance de feu offensive. Et il est traditionnellement solide en playoffs. Il va certainement nous manquer pour toutes ces raisons. »

« KCP » et Alex Caruso à la rescousse

Auteur de quelques belles sorties offensives en février et mars dernier, Avery Bradley a été numériquement remplacé par J.R. Smith dans la « bulle ». Ce dernier n’a finalement quasiment pas été utilisé par Frank Vogel.

Le coach a préféré réintroduire, pour de bon, Kentavious Caldwell-Pope dans le cinq. « Il est l’un de nos meilleurs défenseurs à l’aile. La perte d’Avery Bradley l’a rendu, tout comme Alex Caruso, d’autant plus important. Il a joué un rôle exceptionnel pour nous, surtout de ce côté-là du parquet. »

Et pour ne rien gâcher, « KCP » se montre plus régulier et adroit dans ces playoffs en tournant à 10 points de moyenne avec un joli 42% de réussite derrière l’arc. Quant à Alex Caruso, on ne dira jamais assez à quel point il est utile aux Lakers, même sans produire de grosses statistiques.

Danny Green pense lui aussi que ce tandem, sans compter la montée en puissance de Rajon Rondo dans ces playoffs, a parfaitement compensé l’absence de l’homme aux deux mentions dans les équipes « All-Defensive NBA ». « Avery nous a apporté un autre scoreur agressif, il trouve son « pull-up », attaque le cercle et met beaucoup de pression sur la défense adverse avec sa vitesse. Mais nous avons beaucoup d’autres gars qui peuvent aussi le faire. Nous essayons de trouver et de placer les pièces au bon endroit. »

Au point de se qualifier pour la finale NBA sans avoir connu d’immenses difficultés durant ces premiers tours, tous remportés 4-1. Dès lors, DeMarre Carroll s’interrogeait par exemple si Avery Bradley récupérerait une bague de champion, en cas de titre des Lakers.

Le GM Rob Pelinka avait assuré à l’intéressé que ce serait le cas, mais l’arrière n’était pas certain de l’accepter…