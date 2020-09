Alex Caruso, le meilleur complice de LeBron James

Le +/- a fait son apparition dans les feuilles de stats il y a quelques années, et il permet chaque soir de voir l’influence d’un joueur sur son équipe lorsqu’il était sur le terrain. Si le +/- est positif, cela signifie que l’équipe a marqué plus de points que l’adversaire lorsque le joueur était sur le terrain. En NBA, il y a même un classement, le « net rating », avec les joueurs qui possèdent ce meilleur +/- ramené à 100 possessions, et Alex Caruso y figure très haut. Parmi les joueurs qui jouent plus de 20 minutes, il est le premier remplaçant de la NBA en saison régulière, comme en playoffs. Et jamais LeBron James n’avait joué avec un coéquipier aussi efficace (voir infographie du Wall Street Journal) et leur complicité fait des ravages.

« Je pense que nous sommes tous les deux des joueurs très intelligents. Tout le monde connaît LeBron et sa manière de penser le jeu. Vu son intelligence et sa manière d’anticiper les actions, c’est une sorte de légende et j’ai aussi un peu de cela en moi » estime l’arrière des Lakers. « Cela fait partie de mon jeu d’anticiper les actions et de voir les choses avant qu’elles ne se produisent. Lui et moi sommes juste un peu sur la même longueur d’onde à de nombreuses reprises, et évidemment vu son talent et le fait qu’on soit plusieurs à anticiper les choses, c’est simplement plus facile pour nous d’en tirer profit. »

Déjà en saison régulière, cette complicité avait été mise en avant, et LeBron s’était expliqué sur sa relation technique avec son jeune coéquipier. Lorsqu’ils sont ensemble sur le terrain, le « net rating » est de 20.8 ! Aucun duo ne faisait mieux, et à titre d’exemple, la doublette LeBron/Davis est à 10.3 sur 100 possessions.

« On joue simplement comme il faut. Nous sommes deux joueurs très cérébraux » estime le quadruple MVP. « Tous les deux, on réalise des actions qui font gagner. On fonctionne vraiment bien ensemble, et à chaque fois qu’on est ensemble sur le terrain, on essaie d’être productifs, à essayer d’être dans le +, et non dans le -. C’est une super combinaison pour notre équipe« .

Une combinaison que Frank Vogel exploite au maximum, mais sans en abuser… « Il y a déjà l’impression visuelle, et on voit bien que lorsque LeBron et Alex jouent ensemble, c’est l’une de nos meilleures combinaisons » rappelle le coach. « Nous continuons d’explorer les solutions pour en profiter sans en faire trop. »