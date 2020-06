LA Lakers : comment compenser le forfait d’Avery Bradley ?

C’était dans l’air depuis plusieurs jours et c’est désormais officiel : Avery Bradley ne se rendra pas à Orlando pour y disputer la fin de saison avec les Lakers. Conséquence de ce choix familial, ces derniers perdent leur défenseur extérieur d’élite. Capable de donner le ton de ce côté du parquet, en effectuant notamment un pressing tout-terrain, il avait surtout réussi à se relancer en Californie pour recouvrer son meilleur niveau en tant que titulaire.

Mais l’ancien Celtic pourrait ne pas être le seul membre des leaders de la conférence Ouest à zapper le déplacement en Floride puisque Dwight Howard pourrait l’imiter prochainement. Même si, à l’heure actuelle, les dirigeants des « Purple and Gold » restent confiants quant à la présence du pivot pour le dénouement de l’exercice 2019-20.

Si son apport offensif n’est pas forcément très important avec 8.6 points de moyenne (à 44% aux tirs et 36% à 3-points), c’est principalement en défense qu’Avery Bradley va laisser un vide. Car c’est dans ce secteur qu’il a été précieux cette année. Et cela avait commencé dès les premiers entraînements.

S’appuyer sur le déjà-vu du début de saison

Le seul point positif dans cette histoire, c’est que Los Angeles a déjà eu l’occasion de s’habituer à « la vie sans Avery Bradley » cette saison. Celui-ci a effectivement manqué 14 matchs en 2019-20, à cheval sur les mois de novembre et décembre. Et Los Angeles s’en était bien sorti avec un bilan de 13v-1d sans son spécialiste défensif. Et certains de ces succès, probants, sont intervenus contre le Thunder (deux fois), les Nuggets, le Jazz ou encore les Blazers.

Bon à savoir : pendant cette période, la franchise aux 16 titres de champion avait inscrit 116.8 points par rencontre (sur 100 possessions) et avait encaissé 107.0 points par rencontre (sur 100 possessions également). Des statistiques en hausse tant offensivement que défensivement puisque, chaque soir, elle marque 112.6 unités (sur 100 possessions) et ne concède que 105.5 unités (sur 100 possessions) en moyenne, sur l’ensemble de la saison.

Quant à des adversaires comme Dennis Schröder (31 points), Jrue Holiday (29), Donovan Mitchell (29), Ja Morant (26) ou encore Shai Gilgeous-Alexander (24), ils ont flambé plus qu’à l’accoutumée, toujours sur cette même période. Preuve tout de même que l’absence de l’ancien de l’université du Texas s’était fait sentir lorsqu’il fallait défendre sur certains talents offensifs des lignes arrières.

Quelles solutions en remplacement ?

Désormais, il va falloir remplacer le « combo guard » de 29 ans et plusieurs solutions s’offrent aux Angelenos. La plus évidente est celle qui conduit à Kentavious Caldwell-Pope. Non content d’être déjà en phase avec les systèmes de Frank Vogel, c’est lui qui avait assuré l’intérim durant la blessure d’Avery Bradley et il avait été plutôt bon avec 10.1 points par match, à 51% aux tirs et 45% à 3-points. Répondant ainsi aux critiques de ses détracteurs.

L’autre possibilité, c’est d’intégrer Rajon Rondo, un vrai meneur de formation, dans le cinq de départ. Mais cette idée n’est peut-être pas la plus intéressante de toutes car le quadruple All-Star, certes habitué à se transcender en playoffs, n’est plus aussi rayonnant qu’auparavant. Surtout, entre ses prises de risque défensives, son tir extérieur peu fiable et sa difficulté à jouer sans ballon, il ne répond pas aux critères que recherche Frank Vogel pour son poste 1 titulaire. Avec LeBron James sur le parquet, la franchise n’a pas besoin d’un second « playmaker » mais d’un défenseur et plutôt d’un joueur qui peut écarter le jeu et sur lequel les adversaires ne feront pas l’impasse.

Alex Caruso pourrait ainsi en profiter pour récupérer la place laissée libre par Avery Bradley. Véritable col bleu dévoué au collectif, très souvent utile lorsqu’il est présent sur le parquet, il a pour lui d’être davantage complémentaire avec LeBron James que Rajon Rondo. Il forme même un duo redoutable avec le « King » puisque les Lakers marquent 117.9 points et encaissent 93.2 points (à chaque fois sur 100 possessions) lorsque les deux évoluent ensemble. Soit un différentiel de près de 25 points !

Seul obstacle à cette éventualité : le manque d’expérience du « Bald Mamba » pourrait lui faire défaut et le cantonner, pour l’heure, à un rôle « d’energizer » en sortie de banc pourrait être plus utile. Mais il s’agit d’un « energizer » de luxe, qui figure dans le Top 10 de toute la NBA au niveau du « defensive rating » avec seulement 100.3 points concédés (sur 100 possessions) par sa formation lorsqu’il joue.

En dernier recours, le staff des Lakers pourrait aussi se tourner vers un « novice », qui n’a encore jamais été officiellement en tenue avec la franchise. On pense notamment à Dion Waiters, recruté juste avant la suspension de la saison, ou même à J.R. Smith, qui serait donc le favori pour débarquer dans la Cité des Anges depuis l’annonce de l’absence d’Avery Bradley.

Deux joueurs talentueux en attaque, en mesure de créer pour eux (voire pour les autres), mais qui n’apportent pas de véritables garanties d’un point de vue physique puisqu’ils n’ont pas joué en NBA depuis plus d’un an. Et, défensivement parlant, ils ne sont pas autant réputés que le 19e choix de la Draft 2010.

Si la piste J.R. Smith ne donne rien, il y a d’autres free agents disponibles sur le marché. On pense à Iman Shumpert qui pourrait tirer son épingle du jeu car son profil est celui qui se rapproche le plus de celui d’Avery Bradley comme homme de l’ombre, chargé des tâches défensives. Moins dangereux que ce dernier derrière l’arc mais également capable de défendre fort sur tous les postes extérieurs et champion en 2016 avec les Cavaliers, il possède une expérience certaine en playoffs avec « King James ».

Surtout, il a été aperçu cette année avec les Nets et peut davantage rassurer physiquement le président Rob Pelinka, qui va devoir s’activer pour combler le vide laissé par son numéro 11.