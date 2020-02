Si les Lakers se sont imposés cette nuit à Denver, c’est en grande partie grâce à LeBron James et Anthony Davis, auteurs de 65 points, 22 rebonds et 16 passes décisives à eux deux. Mais il ne faut surtout pas négliger l’apport d’Alex Caruso, tout aussi précieux en sortie de banc.

Avec ses 10 points, 6 rebonds et 4 passes, le « Bald Mamba » a contribué à sa manière à la victoire de son équipe. En faisant ce qu’il sait faire de mieux : le sale boulot. Toujours présent dès qu’il s’agit de se sacrifier pour le bien du collectif, le joueur de 25 ans compense les limites de son jeu par un cœur énorme.

Le facteur X par excellence

Et si on observe ce match de plus près, quelque chose ne trompe pas. Lorsque les Lakers ont passé un 25-6 aux Nuggets dans le second quart-temps, Alex Caruso était sur le parquet. En ayant un apport conséquent avec 7 points, 3 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre, en 9 minutes de jeu sur la période !

Autre signe qui ne trompe pas : cloué sur le banc tout le troisième acte, « AC » a fait une brève apparition au début du dernier quart-temps. Mais il est surtout revenu aux affaires à quatre minutes de la fin de celui-ci, pour ne plus jamais ressortir. Même pendant la prolongation, à la place de Danny Green particulièrement discret.

Plus de minutes à venir ?

Preuve de son impact et de son excellente prestation, Alex Caruso termine avec le meilleur plus/minus (+/-) de la partie : +23 ! Et face à Denver, détenteur du deuxième meilleur bilan de la Conférence Ouest…

Après la rencontre, Frank Vogel ne pouvait que féliciter son joueur, au micro d’ESPN Los Angeles. « Alex est notre arme secrète, nous savions que nous pouvions compter sur lui dans les moments chauds. […] Il apporte souvent une étincelle en sortie de banc. Je le fais entrer dès que j’ai besoin de lui. »

De quoi lui offrir une meilleure place dans la rotation de Los Angeles, dans les prochaines semaines ? Pas impossible, le coach des Lakers expliquant qu’il y avait « une chance que le rôle de Caruso augmente ». À suivre…