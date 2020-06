Dwight Howard : « Pas de basket tant que nous n’aurons pas résolu les problèmes »

Deux camps se dessinent chez les joueurs. Ceux qui, comme LeBron James, veulent reprendre, expliquant que le fait de finir la saison dans une « bulle » n’est pas incompatible avec une action sociale et ceux qui, comme Kyrie Irving, estiment qu’être enfermé à Disney World est contreproductif socialement, tant sur le fond que sur la forme.

Deux camps qui traversent toute la NBA, et même les équipes puisqu’aux Lakers, Avery Bradley et Dwight Howard soutiennent Kyrie Irving, le pivot ayant publié un communiqué pour expliquer sa vision des choses.

« Je suis d’accord avec Kyrie (Irving). Le basket, ou toute forme de divertissement, n’est pas nécessaire en ce moment, et ne sera qu’une distraction. Bien sûr, cela ne nous distraira peut-être pas, nous les joueurs, mais nous avons des ressources à notre portée que la majorité de notre communauté n’a pas. Et la moindre distraction, pour eux, peut déclencher un effet de ruissellement qui ne s’arrêtera peut-être jamais. Surtout dans le climat actuel. Je n’aimerais rien de plus que de gagner mon tout premier titre en NBA. Mais l’unité de mon peuple serait un titre encore plus grand, et c’est trop beau pour le laisser passer. Quel meilleur moment que maintenant pour nous concentrer sur nos familles. C’est une occasion rare dont, je crois, nous devrions profiter pleinement en tant que communauté. Quand avons-nous jamais eu autant de temps pour nous asseoir et être avec nos familles ? C’est là que notre unité commence. À la maison ! Avec la famille ! La colonisation européenne nous a dépouillés de notre riche histoire, et nous n’avons pas encore pris le temps de nous asseoir et de comprendre. Moins il y a de distractions, plus nous pouvons nous mettre en action pour nous redécouvrir. Les nations sortent des familles. Un afro-américain n’est pas une nation ou une nationalité. Il est temps que nos familles deviennent leurs propres nations. Pas de basketball tant que nous n’aurons pas résolu les problèmes ».