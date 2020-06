Les Lakers s’attendent à ce que Dwight Howard joue à Orlando

Dwight Howard s’est présenté avec une chemise sur laquelle était écrit « Breathe again » (« Respirer à nouveau »). Le pivot était présent lorsque le procureur du comté de Fulton (Géorgie) a énuméré les onze charges, dont le meurtre, retenues contre le policier d’Atlanta, impliqué dans la mort ayant suivi l’arrestation de Rayshard Brooks.

Le procureur en question, Paul Howard Jr., n’est autre que l’oncle du basketteur. Mais ce dernier, basé en Géorgie ces trois derniers mois, voulait d’abord montrer qu’il restait mobilisé.

Il y a quelques jours, le joueur s’est rangé aux côtés de Kyrie Irving, Avery Bradley et des autres « frondeurs » de la ligue, estimant que le « basket, ou toute forme de divertissement, n’est pas nécessaire en ce moment, et ne sera qu’une distraction […] Pas de basketball tant que nous n’aurons pas résolu les problèmes. »

Malgré ce discours et son activisme actuel, Dwight Howard a suggéré mais n’a pas ouvertement dit qu’il ne comptait pas se rendre à Orlando, pour terminer la saison.

« Contrairement à la croyance populaire, nous ne tentons pas de bloquer la reprise de la saison à Orlando »

Selon le Los Angeles Times, le pivot remplaçant aurait bien l’intention de rejouer. La franchise californienne serait en revanche davantage dans le flou pour ce qui est d’Avery Bradley. La question de leur présence est essentielle dans la mesure les deux hommes sont des éléments importants de la rotation de Frank Vogel.

« Contrairement à la croyance populaire, nous ne tentons pas de bloquer la reprise de la saison à Orlando, » a par ailleurs précisé Dwight Howard, dans un nouveau communiqué. « Aussi radical que Kyrie puisse paraître, il a raison à 100%. Nous ne sommes plus des esclaves, donc chaque homme a droit à la transparence afin de prendre des décisions avisées. Et comme l’a dit Avery, dans la décision que nous prenons, soyez certains que nous pensons à tout le monde collectivement et que nous n’agissons pas selon un agenda égoïste. »

Il ajoute : « Notre principal objectif est de sensibiliser et de gagner en transparence. Quelles que soient les critiques et les reproches auxquels nous sommes confrontés, nous voulons protéger les joueurs qui ont peur de se protéger eux-mêmes. Nous poserons toutes les questions gênantes qui peuvent nous conduire à la vérité et à l’unité. »