Les Lakers veulent donner une bague à Avery Bradley s’ils gagnent le titre

À cause des soucis de santé de son fils de six ans, touché par des problèmes respiratoires, Avery Bradley a préféré tirer un trait sur une fin de saison qui s’annonçait palpitante sur le plan sportif : les Lakers, premiers à l’Ouest, ont une bonne chance de remporter un titre dont il ne s’est jamais approché.

« Je suis sûr que tout va bien se passer pour mon équipe » prédit-il pour Yahoo! Sports, sans amertume ni regret. « Un titre, ça veut dire quelque chose dans cette ligue, ça va les motiver et je les soutiens. Pour être honnête, je n’ai pas de problème avec le fait de ne pas aller à Orlando. J’en suis à un point dans ma vie où j’ai appris à prendre des décisions seulement quand je suis sûr de ce que je fais. »

Mais si les Lakers vont jusqu’au bout, il aura une autre décision à prendre, qui pour le coup le laisse perplexe.

« Rob Pelinka (le GM) m’a expliqué qu’ils m’offriraient une bague s’ils étaient champions » confie l’arrière. « C’est vraiment un superbe geste de leur part. Est-ce que je l’accepterais ? Je ne sais pas. Ça fait dix ans que je suis dans la ligue. La possession physique d’une bague ne me fait pas me sentir plus ou moins humain. Je joue au basket pour le plaisir et pour m’occuper de ma famille. C’est d’ailleurs exactement ce que je fais en ce moment. »