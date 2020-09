Sasha Pavlovic impressionné par le QI basket de Rajon Rondo et LeBron James

Aux côtés d’Anthony Davis, qui domine les débats depuis deux matchs, les Lakers peuvent compter sur deux cerveaux à la vision de jeu hors-norme avec Rajon Rondo et LeBron James pour mettre à mal leurs adversaires.

Drafté en 2003 après avoir débuté sa carrière professionnelle à Pogdorica à l’âge de 20 ans, Sasha Pavlovic, a côtoyé les deux joueurs au cours de ses dix saisons en NBA, LeBron James de 2004 à 2009 aux Cavs, puis Rajon Rondo durant un peu plus d’un an aux Celtics, de 2011 à 2012.

Rajon Rondo voit le jeu avant tout le monde

À la retraite depuis quatre ans, ce dernier mesure le chemin parcouru par ses deux anciens coéquipiers, aujourd’hui réunis sous le maillot des Lakers. Pour lui, c’est l’intelligence de jeu du tandem qui fait des Lakers l’équipe la mieux armée pour remporter le titre.

« LeBron connaît les systèmes de jeu de toute la NBA, et maintenant qu’ils sont deux dans la même équipe, c’est très dur de jouer contre eux, » a rappelé Sasha Pavlovic dans le podcast « Blok to Blok » animé par Aleksandar Dzikic. « Leur QI basket est incroyable. LeBron a un QI impressionnant, mais je crois que celui de Rondo est encore plus élevé. Il lit les choses avec deux secondes d’avance, littéralement. Il m’envoyait des passes dans des espaces vides auxquels je n’aurais même pas pensé aller, et je terminais l’action avec un tir ouvert, juste parce qu’il m’avait forcé à courir à cet endroit avec sa passe. Cette façon de lire le jeu, je ne l’ai même pas vu chez LeBron ».

L’impressionnante régularité de LeBron James

Meilleur passeur de la saison régulière, LeBron James s’était distingué avec 12 passes dans le Game 1 face aux Nuggets tandis que Rajon Rondo reste sur 9 offrandes par match sur les deux premières rencontres de la série.

Au-delà de sa dimension physique, toujours impressionnante, Sasha Pavlovic souligne la régularité du King.

« C’est un truc incroyable, » a-t-il ajouté. « On a fait partie de la même Draft, et la façon dont il joue, son niveau de jeu depuis le tout début… Il s’améliore constamment. Il n’a jamais eu une saison pour laquelle on peut dire qu’il a régressé par rapport à la saison précédente. Il a toujours trouvé un moyen de progresser. C’est un grand professionnel sur le terrain. Et en dehors, il ne se soucie que de gagner ».

À voir si les Nuggets de Mike Malone, que Sasha Pavlovic a aussi côtoyé pendant quatre ans aux Cavaliers, lorsque l’actuel coach de Denver évoluait en tant qu’assistant en charge de la défense (2005-2009), parviendront à inverser la tendance comme ils l’ont fait lors des deux tours précédents.