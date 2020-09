Daniel Theis, « Deutsche Qualität »

Est-ce la belle entrée d’Enes Kanter et la crainte que le Turc lui pique ses minutes qui ont motivé Daniel Theis en deuxième mi-temps ? Ça a peut-être joué pour l’Allemand, un des acteurs principaux du retour au « Celtics Basketball » qui a permis à Boston de sauver sa peau hier soir et que Brad Stevens a souligné au cours d’un temps-mort après la pause.

« Il avait absolument raison » note Theis. « On n’a pas joué comme on le souhaitait de toute la série. On n’a pas mis en place notre défense, on a fait des ajustements et on est revenu au système qu’on a proposé toute la saison. Tout le monde est à l’aise dans notre système. On pouvait voir dans le troisième quart-temps que tout le monde prenait du plaisir. »

« Il n’a probablement pas toujours tout le crédit qu’il mérite. »

À commencer par lui : le pivot a compilé 15 points, 13 rebonds et 3 contres sur la partie, dont 11 points, 10 rebonds et 2 contres en deuxième période ! « Le match est long, tout ne va pas toujours dans le bon sens, mais le truc que tu peux contrôler c’est ta capacité à jouer dur » souligne-t-il. « Je pense qu’on l’a fait. On s’est rattrapé, on s’est posé, on a commencé à faire les bons choix des deux côtés du terrain. »

Il n’a pas subi les pénétrations de Goran Dragic, les attaques de Bam Adebayo ou les coups de poker de Brad Stevens pour lancer Enes Kanter, Robert Williams, ou partir sur du small ball. Non, il a protégé le cercle, posé ses écrans en tête de raquette, ramassé les miettes, toutes ces choses qui en font le titulaire d’une des meilleures équipes de NBA.

« Theis a été super » le félicite Jaylen Brown. « À chaque fois qu’il est bon, c’est bon pour notre équipe. Il n’a probablement pas toujours tout le crédit qu’il mérite. Il fait un sale boulot chaque soir. Un grand bravo à lui. Il a fait un super match. »

Et si Bam Adebayo n’a pas eu son rendement habituel, c’est aussi pour cette raison…