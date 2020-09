Renversants, les Celtics ne voulaient pas mourir…

Dos au mur, Boston commence ce Game 5 de la pire des façons. Face à la défense individuelle de Miami, ils connaissent les mêmes problèmes que face à la zone. Incapacité d’arriver jusqu’au cercle et adresse déplorable de loin. Les Celtics ratent 11 de leurs 12 premières tentatives et perdent quatre ballons alors qu’en face, Jimmy Butler donne de nouveau le ton pour le Heat avec déjà 4 points, 4 rebonds, et 3 passes décisives (17-5).

Les Celtics sortent toutefois la tête de l’eau grâce à trois stops d’affilée et deux 3-points de Kemba Walker (15 points, 7 passes) et Jaylen Brown pour répondre par un 8-0. Miami repart cependant de l’avant grâce à l’adresse d’un Duncan Robinson excellent dans ce premier quart temps. Auteur de 12 points, il utilise sa menace extérieure pour également trouver Bam Adebayo à l’intérieur et garder le Heat en contrôle (26-18). Seule ombre au tableau pour les floridiens, les deux fautes de Butler, d’Adebayo, et d’Herro.

D’habitude leader de son équipe sur le point de vue de l’intensité, Marcus Smart semble excéder par le manque de réussite de son équipe et il prend des décisions peu habituelles. Heureusement pour lui et ses coéquipiers, Miami manque de mettre Boston dans les cordes en ratant de nombreux tirs ouverts mais parvient tout de même à reprendre 12 points d’avance (40-28).

Jimmy Butler et Duncan Robinson exemplaires

Brad Stevens puise alors dans son banc pour trouver des solutions et tente l’option Enes Kanter pour essayer de trouver des paniers près du cercle. Le Turc lui donne raison avec un 4 sur 4 dans la peinture et Boston, grâce également au duo Brown – Walker, profite d’un passage à vide de Miami, marqué par des prises décisions douteuse d’Herro et d’Adebayo, pour revenir à -4 (48-44).

Jayson Tatum se met au diapason en faisant mouche de loin. On croit alors que Boston peut enfin prendre l’ascendant mais Miami durcit le jeu. Le trio Iguodala – Crowder – Butler ne lâche rien face à Kanter et de l’autre côté Butler (17 points, 8 rebonds, 8 passes) prend ses responsabilités pour relancer son équipe et trouver la main chaude de Duncan Robinson (23 points, dont 17 en 1ème mi-temps). À la pause, le Heat conserve une avance de sept longueurs (58-51).

Jayson Tatum et le 3e quart temps, une histoire d’amour

Les problèmes d’adresse de Miami continuent de plus belle en début de seconde mi-temps. Ils ratent cinq tirs de suite à 3-points, commence la période par un 1 sur 7 et Boston s’engouffre dans la brèche. Ils leur infligent un 13-0 pour passer devant (64-60) ! Dragic convertit un tir de loin pour stopper l’hémorragie mais la maladresse continue et elle impacte doucement mais sûrement l’effort défensif du Heat qui perd Tatum en transition. Ce dernier, en rythme, fait payer cette erreur et Eric Spoelstra est obligé de tirer la sonnette d’alarme (71-63).

Transcendant lors du dernier match, Tyler Herro est cette fois muselé par la défense verte. Theis le contre d’ailleurs avec autorité, avant que Kemba Walker ne pousse l’écart à +10 (79-69). Dragic tente tant bien que mal de garder la tête de son équipe hors de l’eau mais défensivement le Heat n’y est plus. À l’instar du dernier match, Tatum devient injouable dans cette troisième période. Il marque 17 des 41 points de son équipe pour porter l’écart à +14, mais un 5-0 de Miami dans la dernière minute garde les floridiens en embuscade (92-83).

Boston finit le boulot

Miami a l’occasion de revenir à -5 mais les petits détails qui coûtent cher continuent de les accabler. Iguodala écope d’une faute technique, Herro ne parvient pas à attraper un rebond, et Jaylen Brown en profite pour convertir deux tirs primés dans le corner. Alors que Theis continue son chantier dans la raquette des deux côtés du terrain, le Heat enchaîne lui des erreurs inhabituelles. Une mésentente Butler – Dragic offre une interception sur un plateau pour Kemba Walker et Gordon Hayward repousse Miami à -16 (107-91).

La sixième faute de Goran Dragic sonne le glas pour Miami et Boston ne relâche pas la pression. Le Heat est toujours devant dans cette série mais grâce à cette victoire, les Celtics ont retrouvé leur confiance. Sont-ils capable de rééditer la même performance lors du Game 6 ? Miami va-t-il retrouver son adresse longue distance ? Réponse dimanche !