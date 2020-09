Estimant avoir joué « comme une merde », Bam Adebayo endosse la responsabilité de la défaite

Même si sa ligne statistique (13 points, 8 rebonds et 8 passes) est plutôt bonne, Bam Adebayo n’a clairement pas eu son impact habituel lors du Game 5 face à Boston. Notamment en défense, où il a bien moins géré le pick-and-roll.

« J’ai joué comme une merde », lâche-t-il carrément. « C’est tout. C’est pour moi, ce n’est pas la faute de mes coéquipiers, ni de mes entraîneurs. C’est la mienne… J’ai raté trop de tirs que j’aurais dû réussir. Cette défaite est pour moi. Je n’ai pas été le leader défensif que je dois être. Je ne communiquais pas assez vite. J’étais en retard. »

Même s’il expliquait qu’il allait parler à son coéquipier avant le prochain match, Jimmy Butler refusait néanmoins d’accabler son camarade, et de lui mettre toute la défaite sur le dos.

« Ce n’est pas sa faute, c’est la faute de tout le monde. Il fait tellement de choses pour nous qu’il peut parfois avoir l’impression, parfois, qu’il est responsable. Mais c’est collectif. On sait tous que personne n’a joué de la façon souhaitée, de la façon nécessaire pour gagner. Le fait qu’il dise ça, je le respecte, et je l’adore pour ça. Mais il ne peut pas tout faire tout seul, et nous devons également être là pour l’aider. »

Un autre facteur, c’est ce bras gauche qu’il avait cette fois glissé dans un manchon. Touché lors des deux derniers matchs, Bam Adebayo est-il gêné physiquement ? Lui évite le sujet et répète qu’il « va bien »…

« Il n’en parlait pas », conclut Erik Spoelstra. « On ne cherche pas d’excuses. Boston a mieux joué que nous en deuxième mi-temps. On a probablement mieux joué qu’eux en première mi-temps mais leur marge en deuxième mi-temps était deux ou trois fois plus importante que la nôtre, en première mi-temps. 48 minutes, c’est long, et il faut être constant beaucoup plus longtemps que ce qu’on a affiché ce soir. »