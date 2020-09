L’étincelle Kanter

A chaque match, son facteur X, mais aussi son joker inattendu. A Boston comme à Miami, les bancs sont riches, et Brad Stevens peut piocher et tenter des coups, et cette nuit, il a relancé Enes Kanter ! Le pivot remplaçant des Celtics joue très peu, mais quand une situation semble bloquée et que l’équipe manque d’imagination, il peut apporter son agressivité en attaque.

Et c’est ce qu’il a fait avec un 4 sur 4 aux tirs dès son entrée en jeu ! Les Celtics étaient menés de 10 points au début du 2e quart-temps, et il fallait un déclic. Seize secondes après son entrée en jeu, un premier panier. Puis un deuxième, 22 secondes plus tard… A la pause, Boston a limité les dégâts avec sept points de retard, et Kanter a cumulé 8 points, 4 rebonds et 2 passes !

« Nos pivots ont été énormes ce soir. Beaucoup d’effort et de coeur » souligne Jayson Tatum. « Surtout Enes. Il est dans cette position unique où il ne sait jamais quand il va jouer, mais il apporte toujours beaucoup d’effort et d’énergie. Mais il est toujours prêt à apporter cette envie, cette étincelle. Ca montre combien qu’il est bon. C’est un professionnel. Il est toujours prêt. »

Même enthousiasme chez Brad Stevens, ravi d’avoir pu compter sur cette « étincelle » à un moment où l’équipe cherchait des solutions. « Cela nous a maintenus à flot. On était en difficulté. Ils mettaient des shoots vraiment compliqués. Duncan Robinson était dingue. J’ai trouvé que les points de Kanter dans la peinture nous avaient vraiment aidés. Cela nous a plus ou moins stabilisés, et nous a donné une chance à la mi-temps, avec seulement sept points de retard. »

Et c’est ensuite Tatum qui a pris le relais pour faire passer les Celtics devant après la pause.