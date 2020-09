La présence de Kevin Love à la reprise des Cavaliers très appréciée

Les équipes du « Delete Eight » qui n’ont plus joué au basket depuis l’arrêt de la saison sont de nouveau réunies, du 14 septembre au 6 octobre, pour pouvoir s’entraîner collectivement. Une aubaine pour la grande majorité des joueurs, surtout les plus jeunes, moins pour les superstars qui font souvent l’impasse.

Kevin Love fait partie de la deuxième catégorie sur le papier mais entre dans la première dans les faits : il était bien présent à la reprise des Cavs. « Pour moi, si tout le monde se réunit, je dois être là » explique-t-il à Cleveland.com. « Je devrais peut-être partir quelques jours plus tôt mais je voulais être sûr de montrer ma tête, être sur qu’il y aura de la continuité quand on retrouvera les terrains. »

Un message fort après deux saisons compliquées pour le vétéran, qui se sent bien seul avec son gros contrat pour gérer l’après LeBron James. Il pensait d’ailleurs à un transfert l’hiver dernier, mais ce geste va dans le sens inverse. « C’est vraiment bien pour tout le monde d’être là, y compris moi. Je ne vais pas dire qu’on m’a enlevé ma 12e saison mais c’était une fin un peu brutale. Ça fait mal. J’avais le sentiment que les 17 derniers matchs représentaient une belle opportunité de finir sur une bonne note, et qu’on nous a enlevé ça. Donc je pense que c’est primordial que je sois là, pas seulement pour moi mais pour ce qu’on construit. »

« C’est extrêmement important » lui répond son entraîneur J.B. Bickerstaff. « Un gars avec son expérience, son leadership, son kilométrage qui se montre, ça prouve son engagement envers l’équipe et le franchise. Ça montre aux jeunes qu’il est bien là. C’est énorme pour la cohésion et la culture qu’on essaie de mettre en place. »

Le protégé du champion 2016, Collin Sexton, confirme.

« C’est incroyable d’avoir notre vétéran, notre leader qui est là alors qu’il n’est pas obligé. C’est sa 13e saison c’est ça ? Il n’était pas obligé d’être présent. C’est incroyable qu’il prenne le temps de venir donner des conseils aux jeunes, à moi, à ceux qui se battent pour une place, plutôt que de rester chez lui. »