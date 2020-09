Après des tests et une période de quarantaine de 48 heures, les Warriors se sont enfin entraînés ensemble mercredi. C’était la première fois depuis mars, et coaches et joueurs étaient plus que heureux de se retrouver.

« Pour tout le monde, sur la planète, c’est vraiment difficile depuis six à sept mois. Cette pandémie a un impact sur la vie de tout le monde, d’un point de vue de la santé, mais aussi économique et simplement sur le plan du bien-être » rappelle Steve Kerr. « Je pense que pour nous, pour notre équipe, c’est vraiment un soulagement d’être sur le terrain pour jouer à nouveau ensemble. S’affronter, rire, prendre du plaisir ensemble… Les joueurs étaient très bien. Il y avait beaucoup de bonne énergie, et ils ont pris beaucoup de plaisir. C’était la première fois que tous avaient l’occasion de rejouer du vrai basket, et non du un-contre-un. C’est super de les voir jouer. »

Mercredi, Andrew Wiggins était là, faisant apprécier ses progrès au tir. Klay Thompson ne devrait pas tarder.

En revanche, on ne verra pas Stephen Curry, qui s’occupe de ses enfants avec son épouse, et Draymond Green, dont la compagne vient d’accoucher.

« D’abord, avant toute chose, je veux être clair sur le fait que c’est un camp basé sur le volontariat » insiste Steve Kerr. « Donc, Bob Myers (le GM) et moi sommes en contact avec Stephen et Draymond, et nous sommes au courant des circonstances. Tous les deux ont d’importantes obligations familiales, et ils sont excusés. Est-ce que j’aimerais qu’ils soient là ? Bien sûr ! Toutes ces équipes dans la « bulle », et même celles qui n’ont pas fait les playoffs ont eu six semaines pour s’entraîner ensemble, jouer des matches et essayer différentes combinaisons et cinq de départ. Et on n’en a pas eu l’opportunité, et donc on va profiter de cette occasion pendant deux semaines, comme les sept autres équipes qui n’étaient pas dans la « bulle ». On va essayer d’en tirer le meilleur. »

Un mot enfin sur Klay Thompson, totalement rétabli de sa rupture d’un ligament du genou. Il reprendra en fin de semaine avec le reste du groupe. « Il va bien » rassure Steve Kerr.

« Il s’est entraîné plusieurs jours d’affilée ici, peut-être quatre ou cinq jours avec l’assistant Chris DeMarco, et ce dernier m’a donné des retours vraiment positifs. J’étais là il y a quelques jours, et j’ai eu l’occasion de le voir. Klay semblait super bien. Il est impatient de rejouer, et on en est très heureux. »