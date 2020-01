Cavaliers : toujours des envies de transfert chez Kevin Love

Alors que les Wizards s’accrochent comme ils le peuvent à leur rêve de playoffs, les Cavaliers plongent. Cette nuit, les premiers ont infligé aux seconds leur 6e défaite consécutive. De quoi alimenter la frustration, déjà récemment affichée, par un Kevin Love bien parti pour connaître sa deuxième saison de suite sans postseason.

À moins, évidemment, d’être transféré d’ici au 6 février prochain. Cleveland.com rapporte aujourd’hui que, même si l’intérieur n’en a pas fait la demande, il aurait bien ce désir d’être transféré en tête. Une issue qui n’aurait rien de facile à négocier pour les dirigeants locaux, vu le contrat astronomique du joueur.

Et s’il ne parvenait pas à être transféré, donc ? « Je serais heureux d’être toujours là, » assure-t-il après la rencontre face aux Wizards. « Je compte bien continuer à aider ces gars, à aider Tristan (Thompson), Larry (Nance Jr.), à être un leader parmi tous les vétérans. Ici à Cleveland, les fans me traitent vraiment bien. Donc, oui. »

Donc oui, Kevin Love se projette malgré tout sur la suite de la saison avec les Cavaliers. Même si la dynamique actuelle ne laisse pas augurer grand-chose de positif. « C’est vraiment compliqué, » reconnait-il. « On a connu des blessures, on sort d’une longue série de matches à l’extérieur et on doit maintenant trouver un moyen de faire mieux à moins de dix matches du All-Star Break. On doit recommencer à aller dans la bonne direction parce qu’on jouait correctement, y compris durant ces deux défaites inhabituelles. »

Face aux Wizards donc, et face aux Knicks en début de semaine, de 20 points cette fois. Avant cette fameuse coupure de février, les Cavs disposent d’un calendrier assez clément (Bulls, Pistons, Warriors, Pelicans, Knicks…). Peut-être l’occasion de se remettre dans la « bonne direction » et de freiner les envies de départ de Kevin Love.