Kevin Love ne cache plus sa frustration

Après les rumeurs de dissension entre John Beilein et certains Cavs, voilà que Cleveland vit un nouveau mélodrame.

D’après The Athletic, c’est Kevin Love qui serait en conflit avec le GM Koby Altman après avoir été sanctionné d’une amende de 1 000 dollars pour avoir frappé sur des chaises au cours du match contre Toronto. Frustré de l’état d’esprit de l’équipe, le champion NBA 2016 s’est en effet défoulé à l’écart d’un regroupement entre les joueurs.

Puni, l’intérieur aurait fait part de son désaccord avec cette décision à Koby Altman lors du shootaround qui précédait le match face au Thunder. Or, les deux hommes auraient déjà entretenu plusieurs discussions houleuses.

Pire, pendant le match face au Thunder, Kevin Love a montré un nouveau signe de mauvaise humeur, balançant une passe vers Cedi Osman alors que l’attaque ne bougeait pas. « On a lancé un système, on était dans le bonus et Chris Paul défendait sur moi » raconte-t-il. « J’ai fait comprendre de me donner la balle pour voir s’ils allaient faire prise à deux sur moi, et ensuite en profiter pour trouver un bon tir. Ce n’est pas ce qu’on a fait, et ça m’a frustré. »

En veut-il à son coach ou ses coéquipiers ? À en croire son message posté sur les réseaux sociaux, il est à fond avec ses coéquipiers, et il ne faut évidemment pas croire tout ce qui se dit.

Kevin Love serait déçu de ses dirigeants qui lui auraient promis une équipe candidate aux playoffs et non en reconstruction. Pour autant, au moment où l’intérieur a prolongé pour 120 millions de dollars sur quatre ans, les Cavaliers étaient déjà exsangues suite au départ de LeBron James et promis à quelques années de difficulté…