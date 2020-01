[Stats & Highlights] 2019 se termine sans surprise

Sans grande difficulté, les Clippers et les Raptors ont écarté les Kings et les Cavaliers. Pour la bande de Gregg Popovich, ce fut plus compliqué car les Warriors sont en bonne forme actuellement. Une prolongation a été nécessaire, mais dans ces conditions, les Spurs sont excellents cette saison.

Charlotte – Boston

Indiana – Philadelphie

Houston – Denver

Oklahoma City – Dallas

Sacramento – Clippers : 87-105

Malgré les absences de Patrick Beverley et Lou Williams, les Clippers n’ont eu aucun mal à se défaire des Kings. Même avec un Paul George maladroit en première mi-temps et un Kawhi Leonard discret, qui a attendu le troisième quart-temps pour se montrer.

Le MVP des Finals 2019 a inscrit 14 points en troisième acte et Pau

l George a enfin trouvé la mire de loin.

Sacramento a vite été largué, après un premier quart-temps solide, offrant notamment des dernières minutes sans intérêt. Victoire facile pour Doc Rivers et sa bande. Huitième défaite de suite pour les troupes de Luke Walton.

Kings / 87 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval N. Bjelica 28 3/8 2/5 0/0 0 7 7 0 5 1 2 0 8 9 R. Holmes 31 8/13 0/0 6/6 5 5 10 0 1 1 2 3 22 29 H. Barnes 32 3/9 1/5 1/4 0 3 3 3 3 1 1 0 8 5 D. Fox 32 3/10 1/2 2/4 1 3 4 6 1 2 1 0 9 11 B. Hield 37 7/17 3/10 3/3 1 5 6 5 4 0 3 0 20 18 W. Gabriel 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H. Giles III 17 3/8 0/0 0/0 1 1 2 1 1 2 3 0 6 3 T. Ariza 23 0/2 0/2 0/0 2 0 2 2 3 0 1 0 0 1 Y. Ferrell 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C. Joseph 14 3/6 1/2 0/0 0 3 3 0 1 1 0 0 7 8 B. Bogdanovic 24 3/7 0/2 0/0 0 3 3 3 4 0 2 2 6 8 J. James 1 0/0 0/0 1/2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 Total 33/80 8/28 13/19 11 30 41 20 23 8 15 5 87 Clippers / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Leonard 38 8/21 1/7 7/7 0 2 2 7 3 2 2 0 24 20 M. Harkless 22 5/6 1/2 1/1 2 5 7 1 1 1 0 0 12 20 P. George 40 6/25 3/14 6/6 1 10 11 9 1 3 0 0 21 25 I. Zubac 23 4/8 0/0 0/0 5 8 13 0 2 0 2 1 8 16 L. Shamet 25 3/5 3/4 0/0 0 2 2 1 2 0 1 0 9 9 J. Green 25 2/5 2/5 0/0 0 3 3 0 2 0 2 1 6 5 M. Harrell 24 2/9 0/0 3/4 5 1 6 1 1 1 2 0 7 5 J. Motley 1 0/0 0/0 2/2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 D. Walton Jr. 19 4/5 2/3 0/0 0 2 2 1 2 0 0 0 10 12 A. Coffey 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J. Robinson 5 0/0 0/0 2/2 0 0 0 1 1 1 2 0 2 2 R. McGruder 17 2/4 0/1 0/0 1 4 5 0 1 1 0 0 4 8 Total 36/88 12/36 21/22 14 37 51 21 17 9 11 2 105

San Antonio – Golden State : 117-113 (après prolongation)

Cette saison, quand les Spurs vont jusqu’à la prolongation, ça se termine souvent bien pour eux. Pour la quatrième fois en cinq matches, les Texans ont ainsi remporté un match qui a dépassé les 48 minutes.

Avant ça, Glenn Robinson III avait répondu à DeMar DeRozan dans le « money time » pour égaliser. LaMarcus Aldridge a eu la balle de match, mais l’intérieur s’est manqué.

Ensuite, Dejounte Murray a été particulièrement important avec ses sept points dans cette prolongation. Sans vraiment convaincre, San Antonio est tout de même huitième à l’Ouest.

Spurs / 117 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Lyles 15 1/5 0/1 3/3 0 3 3 1 1 0 0 0 5 5 L. Aldridge 38 7/13 1/3 2/2 2 10 12 4 1 0 1 3 17 29 D. Murray 27 6/12 1/1 2/2 2 4 6 5 3 2 0 0 15 22 D. DeRozan 38 11/18 0/0 2/4 1 4 5 4 2 3 1 0 24 26 B. Forbes 31 5/13 4/7 0/0 0 3 3 1 2 0 3 0 14 7 R. Gay 19 1/3 0/2 1/2 1 3 4 2 1 0 2 0 3 4 J. Poeltl 15 2/3 0/0 0/0 2 5 7 4 1 0 0 1 4 15 D. White 26 2/7 1/2 2/2 0 6 6 4 0 0 1 2 7 13 P. Mills 33 6/14 5/11 1/2 1 3 4 4 3 1 0 0 18 18 L. Walker IV 11 3/6 1/2 0/0 1 2 3 0 4 0 0 1 7 8 M. Belinelli 12 1/2 1/2 0/0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 1 Total 45/96 14/31 13/17 10 43 53 30 18 6 10 6 117 Warriors / 113 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Green 36 4/11 2/6 0/0 0 10 10 9 2 1 2 1 10 22 M. Chriss 34 3/6 0/0 1/2 5 6 11 5 3 1 3 1 7 18 G. Robinson III 40 10/17 3/5 2/2 0 3 3 3 3 0 2 1 25 23 A. Burks 38 9/20 4/5 6/9 1 3 4 4 0 1 0 1 28 24 D. Lee 40 8/13 2/3 2/2 1 6 7 2 0 0 0 0 20 24 O. Spellman 12 2/6 0/1 0/1 0 1 1 1 1 1 0 0 4 2 A. Smailagic 10 3/6 1/2 0/0 1 2 3 1 2 0 0 1 7 9 E. Paschall 18 1/4 0/1 1/1 0 0 0 3 1 0 1 0 3 2 K. Bowman 21 4/9 0/2 1/1 1 2 3 3 1 1 0 0 9 11 J. Evans 17 0/4 0/2 0/0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 -1 Total 44/96 12/27 13/18 9 35 44 31 14 5 8 6 113

Toronto – Cleveland : 117-97

Même s’ils ont fait parler leur jeu collectif en première mi-temps, les Raptors sont tombés sur des Cavaliers accrocheurs. Seulement, dès le second quart-temps, Kyle Lowry accélère avec 11 points, Toronto envoie de loin et Cleveland est débordé, en plus d’être maladroit.

Le break est fait et la seconde mi-temps est maitrisée par les champions en titre. Elle permet à Terence Davis d’égaler son record en carrière avec 19 points ou à Serge Ibaka de briller avec un solide double-double à 20 points et 10 rebonds. Les Raptors s’accrochent toujours à la quatrième place à l’Est.