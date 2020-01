Thunder – Mavs : Chris Paul dompte Luka Doncic dans le money-time

Une fois de plus, le Thunder n’a pas manqué l’occasion de briller. Pour la venue d’une formation de Dallas amoindrie, OKC a réussi à revenir d’une entame compliquée et a confirmé sa force de caractère dans le « money time » pour l’emporter. Pour ne rien gâcher, le maître Chris Paul a fait la leçon à l’élève Luka Doncic, sur tous les fronts, mais reparti de la Chesapeake Energy Arena sans la victoire.

C’est pourtant le meneur des Mavs qui est le premier à s’illustrer avec un 2+1, deux paniers à 3-points et, un lay-up et deux lancers pour boucler le premier quart-temps par un 7-0 (20-32). OKC est déjà à la peine mais le passage de Dennis Schroder fait le plus grand bien aux locaux qui recollent avec l’aide de la paire Gilgeous-Alexander – Noel. Le meneur allemand efface ainsi l’entame difficile des siens en ramenant la marque à 50-51 à la pause.

Le Thunder reprend des couleurs au retour des vestiaires avec l’aide de Danilo Gallinari, qui enchaîne trois paniers à 3-points pour offrir six longueurs d’avance à OKC (65-59).

Mais les Mavericks s’accrochent et peuvent eux aussi compter sur l’adresse extérieure d’un Seth Curry ou de Justin Jackson pour garder le cap jusqu’au début du quatrième quart-temps (80-80).

La leçon de CP3

Alors que les débats sont équilibrés, le frère de Stephen Curry fait à nouveau mouche de loin pour porter la marquer à 88-94 en faveur de Dallas, moment choisi par Chris Paul (auteur de 13 de ses 17 points dans le dernier acte) pour prendre les choses en main.

À l’expérience, le meneur du Thunder se met en jambes avec deux tirs à mi-distance en sortie d’écran, puis rend le 3-points longue distance de Luka Doncic d’un tir dans le corner devant Dorian Finney-Smith (97-99).

Luka Doncic en remet une couche avec un floater aux forceps, auquel CP3 répond par un lay-up acrobatique devant le Slovène. À 100-101, il place ensuite un dernier tir à quatre mètres en sortie d’écran qui fait la différence, Luka Doncic et Maxi Kleber ratant ensuite leurs deux tentatives à 3-points, offrant la victoire à OKC (106-101).

C’est la septième victoire sur les huit derniers matchs pour le Thunder, solidement ancré à la 7e place de la conférence Ouest avec un bilan de 18 victoires pour 15 défaites.