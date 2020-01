James Harden et Russell Westbrook marquent le coup face à Denver

De retour à la compétition après le revers face à NOLA, James Harden est incisif face aux Nuggets. Il se met rapidement à l’ouvrage avec un tir de loin, en obtenant même la faute. Russell Westbrook y va également de points rapides avec son jeu au poste bas face à Jamal Murray. Les Nuggets restent dans la course cependant, avec Nikola Jokic et le meneur canadien.

Houston creuse cependant l’écart en fin de période avec des tirs de loin d’Eric Gordon et Ben McLemore pour clore le premier quart à +12 (38-26). Les Rockets gardent le rythme avec Gordon de nouveau et Isaiah Hartenstein qui ramasse les miettes. Michael Porter Jr. réplique avec un tir en périphérie et un 3-points plein axe pour revenir sous les 10 points mais Gordon fait encore mieux, de plus loin à vrai dire.

Derrière Westbrook à 18 points et Harden à 15 points en première mi-temps, plus Capela (11 points, 9 rebonds) et Gordon (10 points en 12 minutes) également au-dessus des dix unités, Houston a fait la différence. Comptant jusqu’à +17, les Rockets se baladent avec un nouvel alley-oop entre Russ et Capela.

Jamal Murray brise la série et Nikola Jokic trouve une belle passe mais les Nuggets restent globalement médiocres offensivement avec un 5/14 à 3-points notamment, mais aussi 10 balles perdues (qui offrent 14 points à Houston). Ils restent à – 17 à la pause (69-52).

Un début de dernier quart cinglant

Aux abonnés absent en première mi-temps, Nikola Jokic répond présent en troisième quart avec 13 points, et même un passage en force provoqué sur James Harden. Ce dernier se fait une petite frayeur à la cheville et les Rockets encaissent un 14-6 pour entamer la période. Il y a du flottement chez les Texans et les Nuggets en profitent pour revenir sous les 10 points, mais Harden veille au grain et rentre un 3-points qui redonne de l’air.

Un air plutôt tendu en l’occurrence, avec P.J. Tucker et James Harden dans une explication de texte musclée pendant le temps-mort. Les Nuggets se font de plus en plus pressants avec Malik Beasley qui marque de loin, alors que Monte Morris garde le rythme avec un layup opportuniste après l’interception. Après avoir compté 17 points de rebours, Denver est de retour à la fin du troisième (92-89).

Mais les Rockets ne paniquent pas, au contraire, et ils passent un 9-0 et s’offrent des sandwichs au poulet gratuits après deux lancers ratés consécutifs de Plumlee. Denver est très court sur ses shoots alors que McLemore en remet une couche. Hartenstein confirme son gros passage avec un double double. Surtout, les Rockets passent un 21-5 avec Harden qui envoie à 3-points et Capela qui conclut un nouveau touchdown sur la relance très rapide.

Denver encaissera même un 34-9 pour boucler l’affaire et sortir les titulaires, James Harden à 35 points et 6 passes, Russell Westbrook à 28 points et 7 passes, plus deux pivots en double double. Les Nuggets n’ont pas eu le répondant en quatrième quart-temps. Mis à part Nikola Jokic (21 points), les titulaires de Denver terminent à 17/47 dans une défaite assez nette (130-104).