Les Celtics trop solides pour les Hornets

Début de rencontre assez timide pour les deux équipes. Heureusement que Tatum a du talent et qu’il peut répondre au collectif des Hornets, mais pour le spectacle, on va encore attendre (12-12). Face à son ancien public, Kemba Walker commence à monter en puissance. Drive à travers la défense, tir à 3-points, ce dernier apporte de l’aide à un Tatum toujours aussi impressionnant en attaque. L’ancien de Duke fait ce qu’il veut de ses vis-à-vis. Avec légèreté et agilité, la nouvelle star des Celtics termine ce premier acte avec 13 des 24 points de son équipe (24-18).

Très dur pour les Hornets pour l’instant de pouvoir rivaliser avec les Celtics. Même avec Tatum sur le banc, les hommes de Brad Stevens ont trop de certitudes pour être mis en difficulté par les Hornets. Surtout que Gordon Hayward est en forme lui aussi et commence à prendre les choses en main avec une adresse déconcertante à 3-points (43-29).

Charlotte résiste

Les Hornets souffrent, mais ils ne veulent pas s’avouer vaincus pour ce dernier match de l’année à la maison. P.J Washington et Miles Bridges prennent les choses en main et poussés par leurs fans, ils permettent à Charlotte de revenir dans ce match (45-41). Une fin de quart-temps compliquée pour Boston qui a baissé en intensité en défense et surtout mis moins de rythme en attaque. Le tir de Kemba Walker permet à son équipe de mener de 7 points (50-43).

Jayson Tatum et Gordon Hayward reprennent leurs habitudes de la première mi-temps en assumant leurs responsabilités en attaque (59-47). Mais le problème pour les Celtics, c’est que leurs adversaires ont aussi des arguments. L’agressivité de Terry Rozier ou la puissance de Bismack Biyombo, trouvé par ses coéquipiers sous le cercle, soulèvent des inquiétudes à Brad Stevens (62-57). Tatum et Kemba Walker souhaitent éloigner la menace mais Charlotte ne les laisse pas prendre confiance. Zeller a pris parfaitement le relai de Biyombo et Boston reste à portée (71-66).

Mais la marque des grandes équipes est de ne jamais douter. À chaque fois que les Hornets ont mis la pression au score, Boston a réussi à ne pas douter. Il reste 12 minutes et Boston garde la tête (80-73).

Gordon Hayward et Jayson Tatum tout simplement trop forts

Gordon Hayward à 3-points puis Enes Kanter par deux fois dans la raquette redonnent une belle avance à Boston (86-75). En patron, les Celtics ont passé la vitesse supérieure dans ce troisième quart-temps. Offensivement, Charlotte n’arrive plus à mettre son jeu en place à cause de la défense adverse.

Tout va trop vite pour Charlotte qui ne peut tout simplement pas rivaliser. Tatum, Kanter ou Walker ont trop de talent pour être embêtés par les Hornets (96-79). Charlotte est K.O et ses fans avec. Marcus Smart et Tatum mettent définitivement hors de portée les Celtics grâce à deux actions de grande classe (100-83).

Fier de ses hommes, Brad Stevens donne des minutes à son banc. Boston termine l’année en beauté et confirme sa seconde place de la conférence Est.