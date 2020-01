Bradley Beal se venge sur les Cavaliers

C’est un back-to-back compliqué pour les Wizards arrivés à 4h00 du matin à Cleveland après avoir perdu après prolongation à Miami. Et on craint le pire en voyant les Cavaliers débuter par un 10-2. Mais les coéquipiers de Bradley Beal sont plus revanchards qu’abattus, et c’est l’arrière All-Star qui montre l’exemple face à une défense trop lâche pour le contenir.

Après un dunk de Collin Sexton, les Wizards répondent par un 13-0, et Cleveland ne sait plus où donner de la tête. La doublette Bryant-Mahinmi domine sous les panneaux, et Bradley Beal est parfait dans ses choix (19-18). La défense de Cleveland souffre dans son dos, et c’est au tour d’Anzejs Pasecniks d’en profiter pour le And-1. Après douze minutes, les Wizards sont devant (29-24).

Davis Bertans retrouve sa patte

C’est ensuite Davis Bertans qui va faire la différence. Le Letton punit à 3-points, dans le corner ou à 45°. Les Cavaliers s’accrochent par Larry Nance Jr et Collin Sexton, mais les Wizards ont trop d’armes et surtout plus de certitudes dans le jeu. Les hommes de Scott Brooks jouent juste, et c’est Ish Smith qui envoie Beal inscrire un panier facile (58-47). Très agressif, même au contre, Cedi Osman remet Cleveland dans les roues des Wizards, sauf que c’est au tour de Smith de sanctionner de loin pour permettre à Washington d’atteindre la pause avec sept points d’avance (68-61).

Les Cavaliers courent après le score, et les exploits individuels de Sexton, auteur d’un beau poster sur Ian Mahinmi, se heurtent à Isaiah Thomas et l’inévitable Beal (82-71). L’arrière All-Star a pris le match à son compte et c’est autour de Kevin Love de lui répondre. Mais que faire face à un tel Beal ? Le Wizard est en mission, et il ne rate rien ou presque. Sur un 3-points à 10 mètres de Bertans, l’écart atteint même les 20 points (98-78).

Les Cavaliers n’y sont plus, et Bradley Beal peut poursuivre son clinic. Au poste, face au cercle, dans la distribution du jeu… C’est un festival et les Wizards s’imposent finalement 124-112 pour gagner une place au classement. Les rêves de playoffs sont toujours bien réels dans la capitale.