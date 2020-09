Pour Brad Stevens, Gordon Hayward a fait le plus dur

Même s’il a fini le match épuisé, tous les voyants sont au vert pour Gordon Hayward, auteur d’un retour réussi dans le Game 3 remporté face à Miami (117-106) avec 6 points, 5 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 1 contre en 31 minutes de jeu et qui dispose de trois jours de repos avant le prochain match.

Brad Stevens est revenu sur l’entrée gagnante de son ailier dont il estime qu’il a réalisé le plus dur, d’une part en jouant 31 minutes, et d’autre part en se prouvant qu’il était capable de tenir mais aussi d’être productif.

« Il revient à peine, il n’a pas joué depuis plus de quatre semaines, donc jouer 30 minutes, c’était déjà un énorme plus, » a-t-il déclaré en visioconférence après l’entraînement de ce lundi. « Il a plutôt été bon tout le temps, il a demandé à sortir quelques fois, mais dans l’ensemble, je l’ai trouvé très bon. C’est une bonne chose que ça arrive maintenant, parce qu’il sait qu’il peut le faire. C’est bien aussi qu’il y ait ce petit break entre les deux matchs, et c’était bien qu’il ait ça en tête pour se donner à fond ».

Trois jours pour se reposer et reprendre ses marques

Marcus Smart s’est même dit surpris par la performance de son coéquipier pour un premier match de retour de blessure et avec une telle pression sur les épaules, alors que les Celtics étaient menés 2-0. Ses 31 minutes ont ainsi rappelé à tout le monde à quel point Gordon Hayward pouvait être important.

« On ne s’attendait pas à ce qu’il revienne comme ça et soit aussi agressif avec sa cheville, mais le travail de renforcement et de foncier avec le staff l’a aidé à retrouver sa confiance à ce niveau là, » a noté Marcus Smart. « On va avoir besoin de Gordon. Quand il est là, on est à notre meilleur niveau possible. Ces jours de repos vont aussi être très importants pour lui et la perspective de nous aider à nouveau sur le terrain face à cette équipe ».

Ces trois jours vont aussi permettre à Gordon Hayward de retrouver ses marques au sein du collectif. Les Celtics étant déjà dotés d’armes redoutables sur le plan offensif, Brad Stevens prône la patience, connaissant les capacités de son joueur à briller dans de nombreux domaines.

« Ce ne sera pas du genre : ‘Hey il faut que ce gars mette 20 points ou prenne 20 tirs ce soir’ », a ajouté le coach de Boston. « On va simplement se concentrer sur la façon de bien faire jouer cette équipe, c’est tout ce qu’on veut. Et il est bon pour ça. Il est bon sans ballon, il coupe bien, il sait faire l’action juste et ça ne le dérange pas s’il ne prend pas 15 tirs par match ».

S’il est resté discret à 2/7 au tir dont 1/3 à 3-points pour son match de rentrée, Gordon Hayward pourrait très bien se muer en facteur X face à la zone floridienne, ou encore au scoring, comme il l’a déjà fait cette saison face au Heat, notamment le 29 janvier dernier en inscrivant 29 points pour un succès 109-101 des Celtics. « Il a déjà été le joueur numéro un par le passé », a également rappelé le coach du Heat, Erik Spoelstra.