Le retour gagnant de Gordon Hayward

Gordon Hayward est de retour, et Brad Stevens a pu tester son « cinq de la mort », sans pivot. C’était à la fin de la première mi-temps, et le Heat a bien eu du mal à contenir ce cinq atypique avec Kemba Walker, Marcus Smart, Jaylen Brown, Jayson Tatum et Gordon Hayward. Pas de pivot, ni d’ailier fort mais un 12-2 pour faire le break, et on a pu voir combien Gordon Hayward était précieux.

Évidemment rouillé après plus d’un mois sans jouer, l’ailier des Celtics est « une force stabilisatrice » pour reprendre les mots de Brad Stevens. On a l’impression qu’il joue à deux à l’heure mais il observe, il calme et il fait jouer les autres. Sa ligne de stats montre combien il est précieux avec 6 points, 5 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 1 contre. Il est si précieux que Brad Stevens va finalement le laisser 31 minutes sur le terrain !

« Après cinq minutes, j’étais mort » avouera Gordon Hayward. « Au moment où je vous parle, je suis extrêmement fatigué. Ma cheville est très douloureuse, mais j’ai quelques jours pour m’en remettre. Je suis fier de la manière avec laquelle on s’est battu. »

À ceux qui en doutaient, Gordon Hayward a montré tout ce qu’il apportait aux Celtics.

« Je ne comprends même pas que certains aient pu imaginer qu’on était meilleurs sans lui » s’interroge Jayson Tatum. « C’est génial qu’il soit de retour, et qu’on puisse compter sur tout le monde. On est tellement meilleur quand il est là. Il y a tellement de polyvalence et de dynamisme. »

La force de Gordon Hayward, c’est qu’il prend les intervalles, et on a vu combien c’était important face à la zone. Il attire les défenseurs,casse les lignes, et c’est toute la zone qui se retrouve en déséquilibre. « Il peut à la fois faire le geste juste et le faire pour quelqu’un d’autre » apprécie Brad Stevens. « Lorsqu’ils ont fait leur série, il a mis un 3-points important. Je pense qu’il nous rend meilleurs, c’est évident. »