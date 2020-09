Coby White déterminé à passer titulaire après une première saison compliquée

S’il avait raté le Rising Stars Challenge en février, Coby White a obtenu avant-hier une place dans le deuxième cinq des meilleurs rookies de NBA. Une belle récompense pour le 7e choix de Draft 2020 à l’issue d’une première année au cours de laquelle il a soufflé le chaud et le froid.

« J’ai le sentiment qu’il y a eu plein de hauts et de bas, que ça aurait pu être mieux » » confesse-t-il dans des propos relayés par NBC Sports. « J’ai eu le sentiment d’être laissé de côté par moments, mais aussi parfois de ne pas jouer à la hauteur des attentes. Je voulais juste progresser. »

24.7 points de moyenne après le All-Star Break

Ses chiffres montrent qu’il y ait parvenu : avant le All-Star Break, il tournait à 11.1 points à 37% aux tirs dont 34% de loin en 24 minutes de moyenne. Et après ? À 24.7 points à 47% aux tirs dont 41% de loin en 34 minutes.

« Le Rising Stars Challenge m’a aidé en quelque sorte. C’était un rappel à l’ordre. Après ça, j’ai laissé faire les choses, j’ai continué à progresser et à faire ce que j’avais à faire. Je n’ai pas changé grand-chose de ma routine. Plus la saison avançait, meilleur je me trouvais. »

Puis le Covid-19 est passé par là, au lendemain de sa première titularisation. Mais Chicago était déjà presque en vacances et il avait eu le temps de rassurer les Bulls, qui apprécieront aussi sa lucidité concernant ses axes de progression. « Je dois être plus efficace quand je finis au cercle et créer davantage. Ce sont les prochaines étapes. »

Il a encore quelques mois pour les travailler, et la reprise du « Delete Eight » devrait lui permettre d’accélérer. Avec l’objectif d’être titulaire la saison prochaine. « Qui ne voudrait pas être titulaire lors du training camp ? C’est le but que je veux atteindre, et je vais continuer à travailler pour. »