NBA All-Rookie Teams : Ja Morant fait encore l’unanimité

Comme si le programme de sa soirée n’était pas assez explosif, la NBA a décidé d’annoncer les deux meilleurs cinq de rookies de la saison 2019-2020, les NBA All-Rookie Teams.

Le premier est composé des trois finalistes du trophée de ROY – Ja Morant (Memphis), Zion Williamson (New Orleans) et Kendrick Nunn (Miami) – rejoints par un second Grizzly, Brandon Clarke, et le Warrior Eric Paschall.

On retrouve dans le deuxième Coby White (Chicago), Terence Davis (Toronto), P.J. Washington (Charlotte), Rui Hachimura (Washington) et Tyler Herro (Miami), qui loupe le premier cinq pour un petit point. Rappelons que la presse a voté avant la reprise dans la « bulle », et ça explique pourquoi Michael Porter Jr. est « oublié ».

Tout comme comme R.J. Barrett, qui a compilé 14.3 points, 5 rebonds et 2.6 passes, ou encore Matisse Thybulle, déjà reconnu par ses pairs pour sa défense.