La défense, la troisième superstar des Lakers

Les Rockets voulaient mordre plus fort que les Lakers pour rebondir dans ce Game 4. Finalement, ce sont bien les Californiens qui ont le plus montré les dents, et arraché la victoire avec autorité.

Houston a été contenu à 100 points à 43 % de réussite au shoot, avec 16 ballons perdus. En première mi-temps, LeBron James et sa bande ont étouffé les Texans, les limitant à 41 points à 37 % au shoot, 23 % à 3-pts, plus 9 ballons perdus. Il a fallu attendre le dernier quart-temps pour voir les joueurs de Mike D’Antoni enfin réagir.

« C’est une arme très puissante », explique Frank Vogel à ESPN, en parlant de sa défense. « C’est aussi puissant qu’une superstar. Quand on a une grande défense, elle peut être votre troisième star en quelque sorte. »

Baromètre de l’attaque des Rockets, James Harden est passé à côté de sa rencontre, avec 21 points marqués à 2/11 au shoot. Le MVP 2018, gêné par les prises à deux, est surtout allé chercher ses points sur la ligne des lancers-francs, avec un solide 16/20.

« James est probablement un des meilleurs attaquants de l’histoire de la ligue », commence LeBron James. « Il a tenté 20 lancers-francs alors qu’on essaie de ne pas l’envoyer sur la ligne. Il est tellement intelligent qu’il parvient à provoquer des lancers-francs. Donc, on essaie d’éliminer ce qu’il aime faire. »

Les Lakers ont ciblé James Harden

Sur les situations de pick-and-roll, dans ce Game 4, les Lakers ont fait 17 prises à deux sur James Harden. Dans les trois matches précédents, la défense de Frank Vogel n’avait appliqué cette tactique que 13 fois au total. Ensuite, quand le barbu le plus célèbre de la ligue devait lâcher la balle, P.J. Tucker et Robert Covington n’ont pas su sanctionner, compilant un petit 1/6 au shoot.

« On est satisfait de notre prestation en défense », explique le coach des Lakers. « On peut toujours faire mieux. On peut évidemment faire moins de fautes. L’idée, c’était de ne pas envoyer Harden aux lancers-francs et là, il en a shooté vingt. Mais globalement, on a su limiter son impact, le mettre le plus mal à l’aise possible. »

Comme les Clippers face aux Nuggets, les Lakers sont montés d’un cran en défense. Les deux franchises de Los Angeles ne sont qu’à une victoire d’une finale de conférence et ça promet sur le niveau défensif de ce derby.

Surtout que les Lakers affronteront (si les deux équipes se qualifient) Kawhi Leonard, la fameuse troisième superstar qui aurait pu faire équipe avec LeBron James et Anthony Davis, désormais « remplacée » par la défense…