La défense des Clippers a enfin montré son meilleur visage

Et si c’était le match référence des Clippers en défense depuis le début des playoffs ? C’est fort possible. Surtout qu’il intervient après une nouvelle sortie de Doc Rivers, sur les trop nombreuses absences mentales de ses joueurs.

Depuis le début de la série contre les Nuggets, Los Angeles avait toujours eu des difficultés à mettre la machine en marche en défense. Sur les trois premières manches, Nikola Jokic et compagnie tournaient à 35.3 points de moyenne à 62 % de réussite au shoot en premier quart-temps.

Là, ils ont été limités à seulement 12 points à seulement 29 % de réussite…

« L’intensité était grande », se réjouit Doc Rivers au Los Angeles Times. « Les joueurs étaient concentrés sur les consignes. On était présent. On a joué dur. Il y a eu des erreurs, mais on a parfaitement compensé car on s’est donné. Denver possède une excellente attaque mais on a prouvé durant cette partie que, quand on joue juste en défense et qu’on fait les bonnes rotations, on est très bon. Et on doit faire ça dès le début. »

« Leur défense, c’est du sérieux »

Heureusement pour les troupes de Michael Malone que Nikola Jokic a inscrit 8 points en premier quart-temps, car sinon le bilan aurait été encore plus maigre. Les Nuggets ont manqué des tirs, mais clairement, les Clippers sont montés d’un cran défensivement.

Si Michael Porter Jr. aimerait être davantage utilisé en attaque pour apporter de la variété, Jamal Murray, lui, a souffert face à la défense de Paul George. La taille et les qualités de l’ailier ont gêné le meneur de Denver.

« J’ai essayé de me mettre en face de lui, d’utiliser mon envergure, de lui mettre la pression », raconte PG13. « Comme c’est un grand shooteur, les gens ont tendance à oublier qu’il est très fort défensivement », ajoute Doc Rivers en parlant de l’ancien des Pacers et du Thunder. « Il a été sensationnel. »

Avec seulement 85 points marqués, jamais l’attaque de Denver n’a pu respirer dans ce Game 4. Alors même que leur performance offensive n’a rien eu de flamboyante (96 points à 42 % de réussite), les Californiens ont parfaitement fait le travail en défense pour remporter ce match.

Michael Malone, qui est encore une fois mené 3-1 comme au premier tour contre le Jazz, ne peut que constater : « Leur défense, c’est du sérieux. »