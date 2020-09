Pour rebondir, les Rockets veulent mordre plus fort que les Lakers

En quelques jours, les Rockets ont perdu l’avantage gagné après la première manche contre les Lakers. Los Angeles vient de remporter les deux dernières rencontres et les troupes de Mike D’Antoni étaient lessivées en quittant le parquet après le Game 3.

Le Game 4 de ce jeudi soir (01h00, heure française) est donc capital pour les Texans, mais comme souvent à Houston, on assure qu’il n’y a aucune panique à bord.

« On a beaucoup de joueurs expérimentés ici et c’est positif », rappelle P.J. Tucker au Houston Chronicle. « On sait comment ça se passe. Une série, c’est long. Ce sont des batailles chaque soir, chaque possession. Au fond, ça se joue sur certaines actions. Rien ne change, qu’on soit aujourd’hui ou il y a une ou deux semaines. Qu’on gagne ou qu’on perde, on fait toujours les choses de la même manière. Être régulier, c’est la clé. »

Mike D’Antoni enfonce le clou, en insistant sur l’importance de cette quatrième manche et prévient qu’il va falloir faire des efforts et retrouver une certaine intensité en défense pour égaliser.

« On a conscience qu’il ne faut pas s’emballer après une victoire, ni baisser les bras après une défaite. Il faut regarder la situation en face : il y a 2-1 et ce prochain match, on doit le gagner. Il ne faut pas chercher des responsables ou paniquer parce qu’il y a 2-1. Dans ces types de matches, qui ressemblent à des combats de chiens, c’est celui qui se bat le plus qui l’emporte. On doit être ce chien-là. »

Les Lakers sont prévénus, et la bonne nouvelle pour Houston, c’est que Robert Covington sera là, remis de son choc au visage du Game 3. En revanche, les 11 points et 6 rebonds de moyenne de Danuel House Jr devraient faire défaut.