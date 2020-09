La Chine refuse toujours de diffuser les rencontres des Rockets

Depuis des mois, la NBA tente d’apaiser ses relations avec la Chine, suite à la crise diplomatico-sportive engendrée par le soutien du GM des Rockets, Daryl Morey, aux manifestants de Hong-Kong.

Ça semblait s’être (un peu) réchauffé mais la situation n’est toujours pas revenue à la normale. Alors que CCTV, la télévision d’État, refuse toujours de diffuser la moindre rencontre NBA, alors qu’elle en détient les droits, le diffuseur sur le Web et mobile, Tencent, a depuis longtemps repris sa programmation, mais boycotte par contre toujours de son côté spécifiquement les rencontres des Rockets.

Il n’y avait donc aucun moyen (légal) de voir le Game 1 entre Houston et Los Angeles, dans l’Empire du milieu.

Pour la NBA, c’est évidemment un gros problème, les Rockets et les Lakers étant les deux franchises les plus populaires en Chine. La situation, alors que Tencent avait pourtant déboursé 1,5 milliard de dollars pour rester le diffuseur de la ligue en Chine jusqu’en 2025, est de plus compliquée par les récentes sanctions annoncées par Donald Trump sur différentes applications chinoises comme TikTok ou WeChat, qui appartient à Tencent.