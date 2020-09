Emmenés par un grand James Harden, les Rockets surprennent d’entrée les Lakers

Sérieux et appliqués, les Lakers attaquent fort cette demi-finale de conférence avec un 7-0. Secoués d’entrée, les Rockets s’en remettent à l’agressivité de James Harden pour marquer leurs premiers points. Ils reviennent au score en profitant notamment des pertes de balle adverses (12-12).

Les défenses sont en place dans ce début de match, pour le moins équilibré. Les bancs s’ouvrent progressivement mais aucune équipe ne se détache véritablement. Après douze minutes de bonne facture, ce sont finalement les Texans qui sont devant d’une possession (29-28).

Dans le second quart-temps, Houston prend confiance à 3-points et continue de faire la course en tête. Les « Purple and Gold » s’accrochent grâce à Alex Caruso, toujours aussi précieux en tant qu’energizer. LeBron James se distingue quant à lui avec plusieurs paniers, dont un gros dunk en transition (avec la faute) sur le nez de Russell Westbrook (39-37) !

James Harden intenable

Les fautes commencent à s’enchaîner de part et d’autre et James Harden en profite pour faire grimper son compteur points. Ses défenseurs sont pour le moment incapables de le contenir. Discret jusqu’ici, Anthony Davis se met en évidence à mi-distance et les Angelenos recollent immédiatement (52-52).

Mais, portés par leur duo Harden – Westbrook, ce sont les hommes de Mike D’Antoni qui finissent mieux cette mi-temps pour repartir aux vestiaires avec une avance confortable (63-55). James Harden culmine déjà à 25 points, soit davantage que LeBron James et Anthony Davis réunis (23 points) !

Après la pause, les Rockets font toujours autant souffrir leurs adversaires lorsqu’ils attaquent le cercle. Quant à James, il continue d’impressionner athlétiquement, à 35 ans passés, en s’offrant un contre sur Russell Westbrook puis en allant chercher un « and-one » dans la foulée. Néanmoins, les Lakers ne parviennent pas à freiner l’attaque texane et placer le coup d’accélérateur nécessaire pour repasser devant (71-67).

Maladresse oblige, le rythme de la rencontre retombe ensuite, ce qui ne profite à personne. L’écart se stabilise et, à douze minutes du terme, Houston mène toujours (85-79).

Les Rockets trop solides

D’entrée de quatrième quart-temps, les Texans mettent un coup sur la tête des « Purple and Gold » en leur infligeant un 14-0, pour titiller la barre des vingt points d’avance (101-82). Devenu prévisible, le jeu des Californiens manque de mouvement et de variété, ces derniers peinant carrément à sécuriser le rebond défensif. Une aubaine pour Russell Westbrook et consorts.

Los Angeles aura finalement besoin de plus de quatre minutes pour mettre fin à sa disette offensive. Anthony Davis s’efforcera, tant bien que mal, de ramener ses troupes mais il n’en sera rien. Les Lakers partent de trop loin et sont contraints de déposer les armes devant des Rockets bien plus en phase avec leur basket (112-97).

Intenable de bout en bout, et diablement efficace ce soir, James Harden termine avec 36 points et 5 passes (à 12/20 aux tirs). Russell Westbrook (24 points, 9 rebonds, 6 passes) et Eric Gordon (23 points) auront parfaitement soutenu le triple meilleur scoreur de la Ligue.

En face, Anthony Davis compile 25 points, 14 rebonds et 3 contres tandis que LeBron James ajoute 20 points, 8 rebonds et 7 passes. Comme lors du Game 1 contre Portland, les deux superstars de L.A. n’auront pas suffisamment pesé sur cette rencontre et se devront de réagir dans le Game 2, dans la nuit de dimanche à lundi.