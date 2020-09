Le Heat boosté par la présence de Pat Riley dans les tribunes

En le pointant du doigt à la sortie du match, Jimmy Butler a sans doute voulu lui dédier ce succès. Pat Riley, qui saluait en retour son joueur depuis les hauteurs de la Field House, du complexe Disney’s Wide World of Sports, a ainsi assisté à la victoire face aux Bucks. C’est la première fois qu’il était en tribunes depuis le début de ces playoffs.

Son GM, Andy Elisburg, qui lui a pu assister à certains des matches du premier tour face aux Pacers, était également de la partie. « C’est un vrai boost, » notait d’ailleurs Erik Spoelstra, en amont de la rencontre. « Andy était présent pour certains des matches précédents. Je trouve ça fantastique, Pat va être ici. Je pourrai certainement les voir avant et après le match et les saluer. Au final, cette situation est historique. »

Les deux dirigeants devront tout de même garder leurs distances.

« Je suis heureux qu’ils aient tous les deux choisi de demander une telle accréditation malgré tout », poursuit le coach. « Techniquement, ils ne sont pas dans la bulle mais c’est quand même suffisant pour pouvoir ressentir les émotions des playoffs et savoir où nous en sommes. »

Pat Riley ne réside en effet pas à l’intérieur du campus. Il devrait rester tout au long de cette série de playoffs, mais dans un autre hôtel que celui de son équipe. Les dirigeants comme lui sont autorisés à assister aux matches mais doivent emprunter des entrées et sorties de salle différenciées. Ils doivent respecter une distance d’au moins huit mètres avec le terrain et les joueurs, et porter un masque en permanence.

Contraignant mais c’est le prix à payer pour être « au plus près » du Heat durant ces playoffs.