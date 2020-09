Jimmy Butler (40 points) assomme les Bucks dans le « money time »

Les deux équipes débutent ce match sur un tempo très élevé. Chaque possession est jouée de façon très rapide mais l’efficacité est au rendez-vous. Duncan Robinson/Jae Crowder coté Heat et Giannis Antetokounmpo/Brook Lopez pour les Bucks trouvent la mire de loin. Une des meilleures équipes de la ligue sur transition, les Bucks aiment quand le match s’emballe, et ce scénario leur convient.

Pas certain que ce rythme convienne en revanche aux joueurs floridiens…. Brook Lopez, encore lui, fait mal à Bam Adebayo en prenant ses responsabilités loin du cercle ou en allant chercher des « And-1 » dans la raquette. Miami reste au contact avec son adresse extérieure mais le rythme imposé par Milwaukee commence à faire mal (23-21).

Brook Lopez tient la baraque

Mike Budenholzer décide de jouer quelques minutes sans poste 5. Avec cinq joueurs capables de prendre feu à 3-points, les Bucks font encore plus mal au Heat. Khris Middleton attaque avec brio les intervalles et prend ses tirs dans le bon timing.

Défensivement, les Bucks tiennent leurs duels et Miami est à la peine. Les retours de Giannis Antetokounmpo et de Brook Lopez redonnent de la dureté défensive mais aussi encore plus de folie offensive. L’intérieur de Milwaukee conclut ce quart-temps avec un splendide tir à 3-points : Milwaukee se balade (40-29).

Pas très content de ses hommes, Erik Spoelstra demande plus de dureté défensive. En électron libre, Goran Dragic mène la rébellion. Le Heat est plus serein défensivement. Surtout, il force ses adversaires à jouer de longues séquences en attaque. Milwaukee est moins à l’aise quand il ne peut pas contrôler le rythme et qu’il doit jouer sur demi-terrain. Gênés, les coéquipiers de Lopez enchaînent les pertes de balles en attaque, et Miami porté par son duo Butler/Dragic est revenu dans ce match (54-53).

Milwaukee tente quand même de garder les commandes de ce match. Pour cela, les Bucks peuvent toujours compter sur Brook Lopez, toujours aussi précieux en attaque. Même si ce dernier souffre défensivement face à Bam Adebayo qui le force à jouer loin du cercle, l’ancienne gloire des Nets donne aussi du fil à retordre à l’homme à tout faire du Heat. Ses 19 points en première période permettent aux Bucks d’être devant à la mi-temps (63-60).

Jimmy Butler prend le match en main

Pas assez dominateur en première période, Giannis Antetokounmpo semble monter en température. Miami le laisse tirer et ce dernier trouve la mire (69-63). Mais la montée en puissance du futur MVP de ligue n’inquiète pas le Heat et encore moins Jimmy Butler. Lui aussi a le talent pour changer le cours d’une rencontre. Plus dans la création, ce dernier agresse sans cesse les Bucks sur pick-and-roll. À chaque fois, il fait en sorte que Milwaukee soit dans l’obligation de changer sur l’écran. Il oblige donc Lopez à défendre sur lui. Une stratégie payante car le Heat prend les devants (78-77).

Dans le sillage de son meilleur joueur, certains Floridiens élèvent aussi leur niveau de jeu. Moins en réussite que son leader, Bam Adebayo est aussi très important. Sur le poste haut, il peut scorer mais il arrive aussi à distiller quelques belles passes à ses coéquipiers. À l’arrière, Goran Dragic et Kendrick Nunn se régalent, et ils placent Miami en bonne position pour attaquer le dernier quart-temps avec six points d’avance (92-86).

Sans doute fatigués par leur gros troisième quart-temps, les joueurs de South Beach perdent un peu en intensité. Le « Greek Freak » le ressent et il reprend les choses en main. Les Bucks retrouvent du jeu rapide et reprennent les commandes de la partie (96-95). Ce run (10-3) des Bucks va réveiller Jimmy Butler. Comme lors du troisième acte, tous les ballons passent dans ses mains et l’ancien arrière des Bulls ne fait aucun cadeau à la défense adverse et notamment à George Hill (106-98).

Milwaukee a pris un coup derrière la tête. Les Bucks sont complètement perdus et ils enchaînent les ballons perdus dans ce « money time ». À l’inverse, Jimmy Butler continue de détruire tout ses vis-à-vis.

Il est en mission, et il confirme qu’il est un formidable joueur de playoffs. Miami a fait déjouer son adversaire dans une seconde mi-temps contrôlée de bout en bout pour décrocher cette première manche (115-104). Comme lors du premier tour face au Magic, Milwaukee s’incline dans la première manche mais cette fois-ci, ils vont devoir redoubler d’efforts pour venir à bout de ses Floridiens qui les ont déjà battus trois fois cette saison.