Paul George a retrouvé la lumière

Doc Rivers et les Clippers espéraient son réveil. Paul George a attendu le meilleur des moments, un Game 5, pour enfin retrouver de l’adresse et peser sur une rencontre de ce premier tour contre les Mavericks.



L’ailier a rendu une belle copie de 35 points à 12/18 au shoot dont un 4/8 à 3-pts. Le tout en seulement 25 minutes, dans la large victoire de Los Angeles. De quoi stopper l’hémorragie et calmer certaines critiques qui entourent ses faibles performances pour l’instant.

« La bulle a pris le pas sur moi », reconnaît l’ancien des Pacers et du Thunder après la rencontre, sur ESPN. « J’étais mal, je n’étais pas vraiment présent et les derniers matches ont été compliqués. J’ai fait le point. »

Il s’est imaginé au Staples Center

Pour redresser la barre et inverser cette maladresse du début de série (21 % de réussite sur les trois derniers matches), George a parlé au psychologue des Clippers avant cette rencontre importante.

Puis, sur le parquet, il a commencé par prendre confiance à mi-distance et avec des pénétrations. Ensuite, il a mis dedans à 3-pts. Le temps d’un match, qui a été totalement contrôlé par les hommes de Doc Rivers en plus, on a retrouvé le Paul George habituel.

« J’ai entamé la partie en me disant qu’on était à la maison, au Staples Center, avec une salle bondée. Je devais m’imaginer comme ça. Avec toute l’équipe, on a apporté notre propre énergie et on a décidé de prendre le contrôle de ce match. »