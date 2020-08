Doc Rivers veut relancer Paul George

Pour le troisième match de suite, Paul George a terminé à moins de 25% de réussite aux tirs. Après un 4/17 au Game 2 et un 3/16 au Game 3, l’arrière All-Star des Clippers a lâché un 3/14 tout aussi frustrant. Et ça fait deux défaites sur ces trois matchs pour Los Angeles, avec les Mavs qui égalisent à deux partout dans la série…

Pour autant, bien qu’inquiet par la « fragilité émotionnelle » de ses troupes, Doc Rivers ne perd pas confiance en Paul George. Il veut qu’il continue à tirer et le pousse même à tenter une vingtaine de shoots, au minimum.

« Il faut simplement le laisser shooter. On doit clairement lui trouver davantage de positions. C’est de notre faute, tous les autres. Il a eu de bonnes positions et je veux qu’il continue à prendre ce genre de tirs », explique Doc Rivers sur ESPN. « Il doit tenter plus de vingt tirs, il doit envoyer. Et il va le faire. J’ai énormément confiance en PG, comme ça a toujours été le cas. »

Plus facile à dire qu’à faire toutefois, quand on reste sur un 4/25 à 3-points, et à 20/69 aux tirs sur la série…

« On n’arrête pas de lui dire de ne pas y penser, de s’isoler des réseaux sociaux, des fans et de simplement jouer son jeu », ajoute JaMychal Green. « On a besoin de le voir jouer à son niveau et je pense que c’est mental. Il va se retrouver et redevenir le PG normal. On va continuer à le soutenir et croire en lui et il va s’en sortir. »

Plus d’attaques dans les médias que sur les terrains

Impliqué dans cette dispute avec Damian Lillard plus tôt dans la bulle, Paul George s’est-il mis trop de pression pour briller en playoffs ? Ou est-il tout simplement à côté de ses pompes ? Momentanément.

« Personne ici n’est inquiet », reprend Landry Shamet. « C’est Paul George. Il a sa propre chaussure, il a fait la couverture d’un jeu vidéo, ce n’est pas la première fois qu’il est passé au crible publiquement. Ce n’est pas nouveau pour lui. Mais entre ces quatre murs, on est tous derrière lui. Un de ces soirs, il va finir à 40 points et tout le monde dira que c’est ce qu’il est censé faire. C’est un scoreur, ça va revenir. »

Ayant vu de ses yeux ce que peut être Paul George en playoffs, le fameux « Playoffs P » tant raillé ces derniers temps, Dwyane Wade est venu à la rescousse de son ancien collègue sur les réseaux sociaux. Mais PG-13 en a remis en couche en impliquant cette fois James Harden, arguant que son jeu ne se résume pas seulement à l’attaque, comme pour l’arrière des Rockets donc.

Décidément pas aussi fluide face aux micros que sur les terrains, Paul George a désormais trois matchs pour se racheter. Il a en tout cas le feu vert de son coach en attaque.