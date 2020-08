Leurs familles impliquées, Damian Lillard et Paul George s’expliquent sur leur trash talking

En fin de match contre les Clippers, Damian Lillard avait manqué deux lancers-francs importants. De quoi nourrir les moqueries de Patrick Beverley sur le banc, puis celles de Paul George sur les réseaux sociaux.



En réponse, le meneur des Blazers avait rappelé avoir « renvoyé Beverley chez lui dans le passé, et Paul George a été renvoyé chez lui par moi lors des derniers playoffs », avant de lancer une dernière saillie : « PG, continue de changer d’équipes et de fuir quand ça devient compliqué. »

Ce qui devait rester un moment de trash-talking entre des superstars de la NBA s’est transformé en combat personnel puisque la compagne de George et la sœur de Lillard ont continué l’embrouille et les échanges de mots doux sur les réseaux sociaux.

Avant que cela ne tourne vraiment mal, l’ailier des Clippers a contacté le meneur des Blazers pour s’expliquer et mettre les choses à plat, nous informe Yahoo! Sports. George a confirmé qu’il n’avait rien contre « Dame » et a mis en avant son esprit de compétition, alors que Lillard, visiblement touché par cette histoire et qui a maintenu ses propos, s’est excusé pour le comportement de sa sœur.