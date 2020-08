Paul George et Kawhi Leonard explosent la défense de Dallas : + 43 !

Après sa démonstration lors du dernier match, Luka Doncic (22 points, 8 rebonds, 4 passes, 5 balles perdues), toujours privé de son compère Kristaps Porzingis, n’a pas pu récidiver face à des Clippers privés eux de Patrick Beverley.

Les Mavs démarrent le match sur les mêmes bases qu’il y a deux jours. Luka Doncic enchaîne les pick & rolls et distribue les caviars. Tim Hardaway Jr (19 points), Maxi Kleber et Dorian Finney Smith font mouche de loin pour mettre Dallas devant (16-9). À l’image de Kawhi Leonard, les Clippers entrent tranquillement dans leur match.

Le MVP des dernières Finals inscrit ses six premiers tirs et Los Angeles accélère. Paul George se met, enfin, au diapason et ajoute neuf points et les Clippers infligent un 24-2 à leur adversaire (33-18) ! Dallas ne marque que six points lors des huit dernières minutes du premier quart-temps mais perd sept ballons, dont trois pour Doncic, et se retrouve de nouveau dos au mur (41-22).

Le réveil de « Playoffs P »

Seth Curry tente de relancer la machine texane mais la défense des Clippers ne lâche rien. Alors qu’Harrell (19 points, 11 rebonds) provoque un passage en force et amène de l’énergie, Paul George confirme son regain d’adresse en ajoutant neuf points qui mettent Dallas à -21 (58-37). Les hommes de Rick Carlisle reviennent sous la barre des vingt points d’écart mais les grimaces de Doncic, visiblement gêné par sa cheville, n’augurent rien de bon.

Frustré, le Slovène écope même d’une faute technique alors que Reggie Jackson lance un 11-0 qui met L.A. à +27 (69-42). À la pause, les Clippers sont à 60% de réussite aux tirs et plus de 50% à 3-points alors que le duo Leonard – George compte 40 points (76-52).

Au retour des vestiaires, Paul George garde le pied sur l’accélérateur. Il marque neuf des onze premiers points de son équipe dans ce troisième quart temps et l’écart dépasse les trente unités (87-54). Les choses vont de mal en pis pour Dallas qui voit Rick Carlisle se faire expulser dans la foulée après s’en être pris verbalement à un des arbitres.

Festival offensif des Clippers

Sans leur coach, Tim Hardaway Jr et Luka Doncic retrouvent de l’adresse mais les stops défensifs se font rare. Kawhi Leonard prend le relais de Paul George et marque dix points lors des cinq dernières minutes de la période pour garder les Mavs à distance (111-86).

Malgré l’écart, PG-13 finit fort. Il passe la barre des 30 points et marque plus de paniers dans ce Game 5 que lors des trois matchs précédents ! Face aux coiffeurs de Dallas, le banc de L.A., à l’image de Montrezl Harrel, se fait plaisir et permet à son équipe de dépasser les 150 points inscrits pour reprendre le contrôle de la série. Luka Doncic et les Mavs n’auront donc pas droit à l’erreur jeudi lors du Game 6.