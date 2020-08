Doc Rivers assure que les Clippers n’ont pas voulu provoquer Kristaps Porzingis

Kristaps Porzingis avait de quoi être frustré, mais n’aurait pas dû céder et rester professionnel jusqu’au bout. Victime d’une faute non-sifflée d’Ivica Zubac alors que les Mavs étaient en tête, KP a ensuite été sanctionné d’une première technique pour avoir contesté un contre pourtant valable sur Marcus Morris, et s’est retrouvé éjecté suite au début d’une mini-échauffourée impliquant Luka Doncic… et Marcus Morris.

Si le Letton a reconnu qu’il n’aurait pas dû réagir ainsi, il a également souligné que c’était « le jeu » des Clippers, que d’essayer de faire sortir les adverses de leurs gonds, ce qu’a réfuté Doc Rivers à l’issue de l’entraînement d’hier.

« Je pense que nous avons des gars qui sont des agitateurs et je pense que c’est bien », a-t-il souligné. « Mais je peux vous garantir que provoquer n’était pas sur notre plan de jeu. C’est tout simplement ridicule. Personne n’a dit : « Bon, on le met dehors ». D’ailleurs, je n’ai pas aimé son expulsion à vrai dire ».

Doc Rivers a ajouté que Kristaps Porzingis aurait pu s’éviter une pareille mésaventure en restant à sa place, alors qu’il n’y avait rien entre Luka Doncic et Marcus Morris, selon lui.

« Sans vouloir être offensant concernant l’expulsion de Porzingis, ce n’était pas suffisant pour que quelqu’un d’autre s’en mêle. Il n’y avait rien. Marcus et Doncic avaient vraiment une conversation. Pour qu’il débarque comme ça, pour moi, il y a dû y avoir quelque chose d’autre avant ça, entre lui et Marcus. Il n’y avait pas assez pour qu’il se présente comme le pacificateur. Il n’y avait pas de guerre en cours ».