Comme pour Donovan Mitchell avec ses 57 points contre les Nuggets, la défaite et un sentiment amer viennent assombrir la performance, pourtant historique, de Luka Doncic face aux Clippers.

Avec 42 points, le Slovène a battu le record de points marqués pour un premier match de playoffs en carrière. C’est remarquable. On peut ajouter 9 passes et 7 rebonds pour donner encore plus de relief à cette prestation. Mais quand on lui a demandé de résumer son match, Luka Doncic a répondu avec un adjectif : « Mauvais. »

« Vu le nombre de possessions qu’il a en mains, il va forcément perdre plus de ballons que la plupart des joueurs »

Le All-Star vise particulièrement une ligne dans ses statistiques.

« Je ne dois jamais perdre onze ballons », assure-t-il à ESPN. « C’est onze possessions perdues. Jamais je n’ai perdu autant de ballons. Je dois faire mieux. Je suis très fier de notre équipe, on s’est battu jusqu’à la fin. »

Diminués par la sortie prématurée de Kristaps Porzingis en troisième quart-temps, les Mavericks ont résisté grâce à un Luka Doncic omniprésent. Quand il était sur le parquet, les Texans ont marqué 82 points et Luka Doncic, au scoring ou à la passe, est à l’origine de 66 d’entre eux (80 %).

Le meneur de Dallas a alterné entre paniers près du cercle, shoots à 3-points et « drive and kick », notamment pour des tirs extérieurs de Seth Curry. Avec du déchet donc, mais son coach l’accepte.

« C’est un battant », souligne Rick Carlisle. « Il va se battre constamment, ne jamais se décourager. Il a une attitude très positive avec ses coéquipiers. Il est jeune mais il a déjà tout connu. Vu le nombre de possessions qu’il a en mains, il va forcément perdre plus de ballons que la plupart des joueurs. On lui en demande beaucoup. »

« Il est le futur »

Un Luka Doncic à 42 points (13/21 au shoot) et 11 ballons perdus, c’est le bon équilibre pour les Clippers, même si Doc Rivers attend encore plus de sa défense.

« Il est incroyable », déclare le coach de Los Angeles. « On a plutôt bien défendu sur lui, le forçant à prendre des tirs compliqués, à perdre onze balles. Dès qu’on a fait une erreur côté faible, il a trouvé son coéquipier pour un shoot. Ses pénétrations et ses shoots à 3-pts, ça me va, mais pas ses passes décisives. Je lui laisse les points, mais je ne veux pas qu’il marque et qu’il passe. Là, on l’a laissé faire les deux. »

Luka Doncic et les Mavericks ont cédé face aux 19 points de Kawhi Leonard et Paul George en quatrième quart-temps. Mais les deux stars des Clippers ont été impressionnées par le talent de l’ancien du Real Madrid.

« Il est excellent, c’est un grand joueur », livre le premier. « Il est tellement calme. Il a confiance en son équipe, il sait trouver ses positions, ses coéquipiers et offrir des paniers faciles. Il a marqué des tirs difficiles. »

Paul George fait plus court, mais plus fort : « Il est le futur. »