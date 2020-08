Donovan Mitchell, un exploit retentissant gâché par une boulette

Ils ne sont que deux dans l’histoire à avoir fait mieux que Donovan Mitchell en playoffs. Auteur de 57 points dans le Game 1 face aux Nuggets, l’arrière du Jazz vient ainsi se placer derrière Michael Jordan (63 points) et Elgin Baylor (61 points), mais ce qu’il retient surtout, c’est la défaite après prolongation et en particulier sa violation des huit secondes à moins de deux minutes de la fin.

« C’est dur de perdre le premier match, mais il y a beaucoup de choses que nous pouvions contrôler. Je m’en veux un peu pour la violation des huit secondes, car ils ont mis un 3-points, et cette séquence a changé tout le match. »

Au moment où Donovan Mitchell remonte la balle lentement, le Jazz avait donc la possession avec quatre points d’avance. Sauf qu’il restait 22 secondes sur la possession lorsqu’il récupère le ballon, et non 24. Donovan Mitchell s’en aperçoit, mais c’est trop tard. Les Nuggets récupèrent le ballon.

Jamal Murray plante un 3-points dans la foulée, et le meneur de Denver va planer sur la fin de match.

« C’est de ma faute en tant que leader, et en tant que meneur de jeu sur cette action. C’est terrible de ma part » poursuit-il. « Cela ne concerne personne d’autre… J’ai simplement pris mon temps et j’aurais dû être plus attentif. Je pense que c’est arrivé à un moment crucial du match. Au final, je ne vais pas considérer que la défaite ne dépend que de ça, mais c’était un moment crucial. »

À partir de cette boulette, le Jazz va encaisser un 30-16 à cheval sur la fin de match et la prolongation. De quoi avoir des regrets si cette violation des huit secondes a été le tournant de la rencontre. « Evidemment, c’est dur de perdre comme ça après prolongation. Mais il y en d’autres à jouer, et je pense que les gars, moi compris, sont prêts. Il y a beaucoup de choses qu’on a bien exécutées. On va juste retourner au tableau noir, et on sera prêt. »