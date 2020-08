Jamal Murray et les Nuggets résistent aux 57 points de Donovan Mitchell !

Le début de partie est pourtant compliqué des deux côtés, Quin Snyder ayant décidé de titulariser l’inexpérimenté Juwan Morgan pour compenser l’absence de Mike Conley. Il y a ainsi beaucoup de maladresse de part et d’autre, et les deux formations ne sont qu’à 2/11 de loin en cumulé après quelques minutes de jeu.

Les duos Ingles/Gobert et Murray/Jokic se mettent alors en branle, mais c’est Denver qui se lance réellement grâce aux missiles extérieurs de Michael Porter Jr et Torrey Craig. Le mauvais passage du banc d’Utah n’arrange pas non plus les affaires des hommes de Salt Lake City, qui se retrouvent un peu distancés (31-25) après 12 minutes.

Heureusement, Jordan Clarkson réussit quelques tirs improbables, avant que Donovan Mitchell ne se réveille.

Donovan Mitchell rend fou les Nuggets

L’arrière relance son équipe à lui seul pour un 10-0 qui remet les équipes à égalité (43-43). C’est déjà Jamal Murray qui lui répond immédiatement pour un 7-0 qui remet Denver en tête, même si Donovan Mitchell est totalement intenable dans le deuxième quart-temps, avec 17 de ses 19 points. Il a fallu que les Nuggets affichent une adresse diabolique de loin (11/23 à la pause) pour conserver un peu d’avance (59-52).

Donovan Mitchell est toujours aussi chaud au retour des vestiaires, alors que les shooteurs du Colorado se sont calmés. Heureusement que Monte Morris est précieux, car Nikola Jokic perd un ballon sur une remise en jeu avant de se faire contrer par Rudy Gobert. Et c’est le Jazz qui a pris le contrôle (78-83) de la rencontre.

Paul Millsap et Jerami Grant relancent le compteur à 3-points, avant que Nikola Jokic et Donovan Mitchell ne s’échangent les paniers. Jamal Murray vient au relais de son coéquipier serbe tandis que l’arrière du Jazz se rapproche du record de franchise en playoffs, détenu par Karl Malone avec 50 points depuis 2000.

Jamal Murray répond avec la manière dans le « money time »

Mike Malone est obligé de remplacer Michael Porter Jr, discret offensivement depuis de longues minutes et ciblé défensivement, mais Torrey Craig n’arrive pas non plus à contenir Donovan Mitchell, et il sort pour six fautes.

« Spida » et Jamal Murray se livrent un duel incroyable, mais c’est Nikola Jokic qui a la balle de match. Bien gêné par Rudy Gobert, son tir de la gagne rebondit sur le cercle et les deux équipes filent en prolongation (115-115). L’occasion de voir le duel Murray – Mitchell se poursuivre dans les très hautes sphères.

Donovan Mitchell a effacé Karl Malone des tablettes et il devient le plus jeune joueur, depuis Michael Jordan et ses 63 points face aux Celtics en 1986, à inscrire plus de 50 points dans un match de playoffs. Mais là encore, ça ne suffira pas car les pertes de balle se multiplient pour Utah, alors que Jamal Murray est impérial.

Et quand Nikola Jokic arrive en soutien, ça en est trop pour Donovan Mitchell, qui finit pourtant avec 57 points !

Auteur de 36 points et 9 passes, Jamal Murray a été incroyable dans le « money time », Nikola Jokic (29 points, 10 rebonds) ayant été plus en retrait dans les moments chauds. Mais Denver arrache tout de même ce premier match important, et si une telle performance de Donovan Mitchell ne suffit pas, ça ne sent pas bon pour le Jazz…