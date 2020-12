La NBA envisage de vacciner tous les joueurs contre le Covid-19 !

À la pointe de la recherche médicale depuis le début de la pandémie par ses investissements et sa logistique, la NBA envisagerait d’aller plus vite que le gouvernement américain en matière de vaccinations puisque ESPN rapporte qu’Adam Silver a entamé des discussions approfondies avec des équipes, des joueurs et des agents sur l’élaboration d’un règlement sanitaire visant à généraliser les vaccins contre le COVID-19 dans la ligue.

Plusieurs vaccins COVID-19 sont en phase finale d’approbation, et la NBA pourrait devenir la première grande ligue sportive professionnelle à intégrer une campagne généralisée pour les joueurs et les entraîneurs.

Pour l’instant, les discussions se concentrent sur le besoin de créer un programme pédagogique pour les joueurs et le personnel sur les choix de vaccins, les effets secondaires possibles et l’efficacité avec l’intention de mettre les joueurs à l’aise avec l’idée de se faire vacciner. Sans surprise, des joueurs ont exprimé leurs doutes.

Un rôle de modèles pour le reste de la population ?

Mais la NBA sait aussi qu’il avait fallu faire preuve de pédagogie pour faire accepter l’idée d’une « bulle » pour les joueurs, et la réussite de cette fin de championnat est un argument de poids pour la NBA. Selon ESPN, la ligue cherche un « porte-parole » pour convaincre les plus sceptiques. Une personne extérieure capable de faire passer le message, et un agent évoque carrément Barack Obama…

On n’en est pas encore là mais la NBA sait aussi qu’elle devra tenir compte que l’accès aux vaccins ne doit pas être un privilège, et que la campagne de vaccination doit commencer avec les personnes les plus vulnérables et les personnels de santé. La NBA devrait s’engager à respecter les directives et les critères appliqués par le gouvernement et les agences médicales concernant les populations qui seront vaccinées en priorité.

Dans le même temps, le Wall Street Journal rapporte que certains responsables de santé soutiennent la vaccination précoce des sportifs professionnels afin de démontrer son efficacité et aussi prouver qu’elle est sans danger pour la population, et même qu’elle la protège.

