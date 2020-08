À distance, Kyrie Irving encourage Caris LeVert

Malgré les défections de nombreux cadres, les Nets ont fait mieux que résister dans la « bulle ». Caris LeVert a été l’un de ceux qui ont dépassé leur niveau de jeu pour préserver la 7e place de Brooklyn à l’Est.

Avant de défier les Raptors, l’arrière-ailier a ainsi révélé qu’il avait reçu un coup de fil de Kyrie Irving pour le féliciter du travail accompli en tant que leader de l’équipe de Jacque Vaughn, Caris LeVert ayant tourné à 25 points, 6.7 passes décisives et 5 rebonds par match.

Un coup de boost pour les Nets

« Je lui ai parlé vendredi matin. On a discuté des matchs, des playoffs qui arrivent et il m’a transmis ses encouragements, » a déclaré Caris LeVert au New York Post. « Il regarde tous les matchs. Il a déjà été dans cette situation par le passé, à devoir se battre pour quelque chose ».

Entre les blessures de Kyrie Irving et Kevin Durant, les cas de Covid-19 détectés chez plusieurs joueurs, sans oublier le licenciement surprise de Kenny Atkinson avant la suspension de la saison, les Nets n’ont pas été épargnés depuis un an. Mais comme avec son ancien coach, le groupe a su rester soudé et le coup de fil de Kyrie Irving va contribuer à maintenir un état d’esprit conquérant au sein des troupes de Jacque Vaughn.

« C’est énorme que Caris ait reçu un appel de Kyrie. C’est vraiment super que ce ne soit pas un sport individuel. Ce n’est parce que nous n’avons pas un groupe au complet avec nous que les autres ne peuvent pas faire partie de cette aventure. Caris a apprécié », a noté Jacque Vaughn.