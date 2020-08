Preview Playoffs 2020 | Toronto (2) – Brooklyn (7)

Ils ont tenu. Malgré les départs de Kawhi Leonard et Danny Green et beaucoup de blessures, les Raptors ont réussi une superbe saison régulière. On guettait le coup de mou, la décompression après le titre. Rien n’a entaché cette belle saison et le champion 2019 aborde ce premier tour avec le deuxième bilan de la ligue (53-19). Des conditions parfaites pour défendre son titre et tenter le doublé.

Pour Brooklyn, c’est davantage une histoire de verre à moitié vide ou à moitié plein. D’un côté, les absents sont très, très nombreux (Kevin Durant, Kyrie Irving, Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan, Wilson Chandler, Taurean Prince et Nicolas Claxton) et donc les Nets ne peuvent pas vraiment défendre leurs chances après une année difficile (35-37). De l’autre, les prestations dans la « bulle » ont été intéressantes et Brooklyn n’a rien à perdre, et donc tout à gagner. Ces playoffs, c’est du bonus !

Si bien que même si Toronto possède une marge suffisante pour passer ce premier tour sans réels problèmes, prendre de haut la formation de Jacque Vaughn serait une erreur. Les Canadiens devront être sérieux et appliqués.

MENEURS

Qui va mener le jeu à Brooklyn ? Dans la « bulle », Jacque Vaughn a souvent donné les clés à Garrett Temple, qui n’est pas un meneur de métier, et globalement, sa formation n’a pas réellement de meneur fixe en raison des absences de Kyrie Irving et Spencer Dinwiddie. C’est un joueur d’expérience, et ça permet de garder Tyler Johnson comme joker, son rôle préféré. Le coach va-t-il continuer ses expérimentations ou, au contraire, installer une stabilité ? Il sait néanmoins que son adversaire est déjà connu : Kyle Lowry.

Le meneur a fait le boulot pour cette reprise et son sens du devoir est toujours aussi remarquable. N’ayant plus Kawhi Leonard à côté de lui, pour porter l’attaque, il va devoir se montrer un peu plus. Mais avec un adversaire qui n’a pas de vrai meneur de métier, Kyle Lowry ne devrait pas avoir de difficultés à entrer dans ce premier tour.

Avantage Toronto

EXTÉRIEURS

C’est à l’extérieur que les Nets ont davantage d’arguments pour gêner les Raptors. L’air de Disney World et davantage encore le repos de quatre mois ont fait du bien à Joe Harris, qui a retrouvé la cible de loin. Caris LeVert, lui, a logiquement porté les Nets. Il a pris du galon et s’il veut s’imposer comme la troisième option derrière Kevin Durant et Kyrie Irving la saison prochaine, c’est maintenant qu’il doit le prouver.

OG Anunoby devrait s’occuper de lui, quand Fred VanVleet aura pour mission d’éteindre Joe Harris. Les deux connaissent parfaitement leur rôle même si OG Anunoby peine parfois à peser offensivement. C’est une évidence : si Brooklyn veut exister dans cette série, il faudra de grandes performances de Caris LeVert et Joe Harris.

Avantage Brooklyn

INTÉRIEURS

Constat inverse des extérieurs, les Raptors possèdent une raquette largement supérieure à celle des Nets. Le duo Pascal Siakam – Marc Gasol est toujours aussi fin techniquement et complémentaire. Certes, le pivot espagnol vieillit et ses prestations dans la « bulle » ont été irrégulières, mais le Camerounais compense avec sa nouvelle dimension prise cette saison.

Les Nets auront énormément de mal à contenir les deux champions. Jarrett Allen a lui aussi grandi durant cette reprise et son activité est remarquable, quand Rodions Kurucs reste très gênant par sa polyvalence, mais peut-il réellement contenir Pascal Siakam à lui seul ? S’il est un bon gardien de but, Jarrett Allen ne peut et ne va pas pouvoir combler tous les trous. Et en attaque, il est incapable d’écarter le jeu à la différence de Marc Gasol. Si la défense des Nets baisse d’un ton, attention au massacre.

Avantage Toronto

LES BANCS

Les nombreux absents à Brooklyn obligent à bricoler et le banc de Jacque Vaughn n’est pas le plus sexy de la ligue. Surtout avec la blessure rapide de Jamal Crawford. Le coach peut lancer Timothé Luwawu-Cabarrot et Chris Chiozza pour apporter de l’énergie en attaque. Lance Thomas vient avec sa défense, et Tyler Johnson apporte polyvalence et spontanéité en attaque, mais ça reste faible par rapport à celui de Nick Nurse.

Le coach des champions en titre a sa hiérarchie et ses hommes en sortie de banc sont connus, et ils connaissent parfaitement leur rôle. Il s’agit de Serge Ibaka, Norman Powell, Rondae Hollis-Jefferson, Terence Davis ou encore Chris Boucher, auteur de bonnes sorties récemment. La machine est huilée et les Raptors possèdent un des bancs les plus efficaces de la ligue.

Avantage Toronto

LES COACHES

Les Nets vont prochainement entamer les recherches pour trouver l’entraîneur qui prendra les commandes pour la saison prochaine et ce premier tour peut quasiment servir d’entretien pour Jacque Vaughn.

Après avoir pris la place de Kenny Atkinson, licencié en mars, le coach n’a pas eu beaucoup de temps pour faire ses preuves. Mais avec un effectif très diminué, il a su créer une dynamique de groupe à Disney World. Il tire le meilleur de ses joueurs et c’est déjà très bien vu les circonstances.

De l’autre côté, Nick Nurse est sur un nuage depuis son arrivée sur le banc de Toronto la saison passée. Le technicien est très inventif en défense et malgré les blessures durant la saison, il a lui aussi réussi à conserver un équilibre. Il a l’expérience du titre de la saison passée, un groupe qu’il connaît bien et du talent sous la main. Jacque Vaughn ne peut pas en dire autant.

Avantage Toronto

LA CLÉ DE LA SÉRIE

La gestion des temps faibles chez les Nets. La concentration et la défense seront des clés évidentes si les Nets veulent espérer accrocher un ou plusieurs matches. Il ne faudra pas compter non plus sur un retour à la maison et l’appui du public pour revenir dans la série. Cette équipe de Brooklyn a prouvé dans cette « bulle » qu’elle avait des ressources mentales et une certaine solidité, mais avec les Raptors ça peut aller très vite.

Kyle Lowry, Fred VanVleet et Pascal Siakam sont redoutables quand ils peuvent jouer les transitions et évoluer avec cadence. Quand les vagues arrivent et les shoots tombent de partout, il faut savoir rapidement les stopper avant de prendre un écart rédhibitoire.

Sinon, en quelques secondes, le trou est fait et ensuite, il est très difficile de revenir. Les Nets auront-ils les capacités physiques, le talent nécessaire et surtout la lucidité pour bien négocier ces moments ? Pas sûr.

SAISON RÉGULIÈRE

14 décembre 2019 : Raptors – Nets (110-102)

4 janvier 2020 : Nets – Raptors (121-102)

8 février 2020 : Raptors – Nets (119-118)

12 février 2020 : Nets – Raptors (91-101)

Toronto 3-1

VERDICT

Trop d’éléments penchent en faveur des champions en titre. L’effectif a plus de repères, de certitudes et de qualités tout simplement. Les Nets présentent un profil d’équipe bagarreuse, qui s’accroche. Avec le talent d’un Caris LeVert, Brooklyn pourrait parfois bousculer les Raptors, voire prendre un match. Mais si les hommes de Nick Nurse évoluent à leur niveau et sont concentrés, la série ne devrait pas aller beaucoup plus loin qu’un éventuel Game 5.

Toronto 4-1

CALENDRIER

Game 1 : lundi 17 août (22h00)

Game 2 : mercredi 19 août (19h30)

Game 3 : vendredi 21 août (19h30)

Game 4 : dimanche 23 août (00h30)

Game 5 : mardi 25 août (si besoin)

Game 6 : jeudi 27 août (si besoin)

Game 7 : samedi 29 août (si besoin)